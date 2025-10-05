Advierten Zócalo CERRADO por mensaje de Sheinbaum HOY: Horarios, calles y alternativas

Ciudad de México.- Este domingo 5 de octubre de 2025, el Zócalo del Centro Histórico de la capital mexicana será el escenario de la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien emitirá un mensaje por su primer año en el poder. El evento cuenta con un amplio operativo de seguridad y vialidad en la alcaldía Cuauhtémoc, con cortes a la circulación desde las primeras horas del día. ¡Aquí toda la información para que tomes precauciones!

De acuerdo con autoridades locales, este domingo se espera una asistencia masiva de ciudadanos, funcionarios, representantes de medios de comunicación y partidarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya desplegó personal para mantener el orden y garantizar la movilidad tanto peatonal como vehicular. Las medidas incluyen cierres totales y parciales en calles estratégicas del primer cuadro de la capital.

#PrecauciónVial | Considera afectada la circulación en vialidades inmediatas a Plaza de la Constitución. #AlternativaVial Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte, Reforma y Congreso de la Unión. pic.twitter.com/Z43AwMhbv8 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 5, 2025

Entre las vialidades afectadas se encuentran:

5 de Mayo

Pino Suárez

Corregidora

16 de Septiembre

Avenida José María Izazaga y otras calles aledañas a la Plaza de la Constitución, donde se ubicará el escenario principal.

Como alternativas viales, el Gobierno capitalino sugiere utilizar:

Eje 1 Oriente

Eje 1 Norte

Paseo de la Reforma

Congreso de la Unión

El Centro de Orientación Vial (Ovial) mantiene vigilancia constante a través de cámaras y monitoreo digital, mientras que la Secretaría de Movilidad (Semovi) exhorta a la ciudadanía a utilizar el transporte público y mantenerse informada sobre las rutas temporales de desvío. Asimismo, se reforzará la seguridad en los accesos y estaciones del Metro cercanas al Zócalo, como Pino Suárez, Allende y Zócalo-Tenochtitlán, donde se prevé una gran concentración de personas.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Av. Juárez a partir de Balderas, por arribo de contingentes. #AlternativaVial Eje 1 Norte. pic.twitter.com/xnhCNtT1km — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 5, 2025

¿A qué hora será el Informe de Sheinbaum?

El mensaje presidencial de Claudia Sheinbaum está programado para las 11:00 horas, tiempo local, en un acto que será transmitido en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de México, YouTube y X (antes Twitter). Este encuentro simboliza el cierre de su gira nacional de "rendición de cuentas", una iniciativa inédita que llevó a la mandataria a presentar su informe en cada entidad federativa.

De forma paralela, el Zócalo también será escenario del concurso cultural 'México Canta', organizado por la Secretaría de Cultura, con el fin de promover el talento nacional. Este encuentro artístico se desarrollará durante la tarde, complementando la jornada política con actividades culturales y musicales de acceso gratuito.

Fuente: Tribuna del Yaqui