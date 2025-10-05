Alerta en el Pacífico: 'Priscilla' se intensifica a huracán categoría 1

Ciudad de México.- El Centro Nacional de Huracanes (CNH) ha informado que 'Priscilla' se intensificó a huracán categoría 1 este domingo 5 de octubre, por lo que se mantiene la alerta en el Pacífico frente a las costas suroeste de México. De acuerdo con información que se ha compartido por parte de los expertos, se puede esperar un fortalecimiento durante los próximos días y que se llegue a una categoría 2.

Ante esto, parte de la costa suroeste de México es afectada por precipitaciones torrenciales y ráfagas intensas. El CNH espera que las lluvias continúen siendo un riesgo hasta este lunes 6 de octubre para las zonas del oeste y centro de México y del sur de Baja California. "A través de porciones costeras de Michoacán y el extremo oeste de Guerrero se esperan cantidades de lluvia adicionales de 2 a 4 pulgadas, con cantidades locales de hasta 6 pulgadas", señaló el boletín informativo del Centro Nacional de Huracanes.

[Huracán Priscilla 2 PM PDT]

El centro del Huracán se localizó cerca de la latitud 16.4 Norte, longitud 107.1 Oeste. Priscilla se está moviendo lentamente hacia el nor-noroeste cerca de 3 mph (6 km/h) y se espera este movimiento general a una velocidad de avance ligeramente más… pic.twitter.com/ly5YxNxOMe — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) October 5, 2025

El centro de 'Priscilla' se localiza a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. De momento presenta vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 6 kilómetros por hora. "El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos de América, mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit", se informó en el boletín.

"Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado", advirtió la Conagua. Asimismo, se pronostica oleaje de 4 a 5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 m en costas de Guerrero (occidente).

#Nacional | La Conagua confirma que Priscilla pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1 uD83CuDF00uD83CuDF2C?



Advierten que el fenómeno causará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas del occidente mexicano pic.twitter.com/Rkdqe7breJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui