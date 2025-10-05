Claudia Sheinbaum defiende a AMLO y destaca reformas clave en su Primer año de Gobierno; puntos clave

Ciudad de México.- Este domingo 5 de octubre de 2025, la presidenta de México, la primera que tiene el país, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió un informe al pueblo para destacar los avances en su Primer año de Gobierno. Al hablar de lo realizado, comenzó su discurso defendiendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). "AMLO fue, es y será siempre un ejemplo de honradez y austeridad”, expresó Claudia Sheinbaum desde el Zócalo. Además, la mandataria habló de reformas clave como la del Poder Judicial y la Reforma a la Ley de Amparo.

Ante una explanada del Zócalo llena, Sheinbaum Pardo descartó cualquier rompimiento con el expresidente. "Se han empeñado en separarnos, en que rompamos; su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de Transformación; eso no va a ocurrir porque compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México". Además, resaltó que el país transita un camino de justicia social. "AMLO es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo".

Destaca reformas clave

Al hablar de la Reforma al Poder Judicial, destacó que la Reforma al Poder Judicial marcó un antes y un después en la historia del país, al permitir que por primera vez las y los mexicanos eligieran libremente a ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces. Aseguró que con este cambio "se terminó la era en el Poder Judicial del nepotismo, de la corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y de justicia para todas y todos. Un verdadero estado de derecho es algo muy profundo. Los impartidores de justicia deben servir al pueblo".

Al momento de hablar de la Reforma a Ley de Amparo dijo que se busca evitar que se vuelva protección eterna para quienes no quieren pagar impuestos, además de que agiliza la impartición de justicia. "La reforma a la Ley de Amparo garantiza a los ciudadanos sus derechos frente a cualquier acto de autoridad; eso está totalmente salvaguardado. Su objetivo es hacer expedita la justicia y evitar que el amparo se vuelva resguardo de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos".

Otros puntos destacados

Creación de programas sociales

Destacó la r educción del homicidio doloso del 32 por ciento

Aumento del salario mínimo

Fuente: Tribuna del Yaqui