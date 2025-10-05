Edición Impresa Suscríbete
Primer año de Claudia Sheinbaum

(EN VIVO) MINUTO A MINUTO: Claudia Sheinbaum celebra su Primer año de Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum celebra su Primer año de Gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

La presidenta Claudia Sheinbaum celebra su Primer año de Gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México Foto: Internet

Ciudad de México.- La presidenta de México, la primera en la historia del país, rinde cuentas ante los mexicanos en su Primer año de Gobierno presentando un mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México. La presidenta destacó puntos clave como las reformas aprobadas, la creación de nuevos programas sociales y aseguró que no le fallará al pueblo de México.

En vivo
11:32 Hrs

Termina su informe

Al cerrar su discurso, reitera que tiene un compromiso con el pueblo de México. "Mi compromiso con ustedes es ser una presidenta que esté a la altura de la grandeza del pueblo de México, que viva México libre, independiente y soberano". "Que vivan los migrantes, porque nuestro pueblo es trabajador", dice la presidenta y nuevamente resaltó que su gobierno trabaja por la soberanía nacional".

 

11:14 Hrs

Habla de la reducción de la violencia

La presidenta resaltó la disminución de la violencia, al decir que se redujo un 32 por ciento el homicidio doloso.

 

11:07 Hrs

Habla del aumento al salario mínimo

Al resaltar la justicia social, la presidenta dijo que entre el 2018 y 2025, el salario mínimo aumentó entre 135 por ciento. "Decían que si subía el salario, habría inflación, no habría inversión y la moneda se devaluaría. La inflación está controlada, la inversión extranjera directa es récord y nuestro peso es de las monedas más estables de todo el mundo".

11:02 Hrs

Resalta la creación de nuevos programas sociales

La presidenta resaltó la creación de la Pensión Mujeres Bienestar, así como la creación de la Beca Rita Cetina, además del programa Salud Casa Por Casa.

10:55 Hrs

Sheinbaum resalta que no habrá reelección

La presidenta afirma que, a partir de 2030, no habrá reelección a ningún puesto de elección popular y se prohíbe dejar como herencia cargos públicos, eliminando el nepotismo.

10:45 Hrs

Habla de la Reforma a la Ley de Amparo

Al hablar de la Reforma a la Ley de Amparo, señala que los derechos de los mexicanos están asegurados, pero está dirigida para aquellos que no quieren pagar sus impuestos. "La reforma a la Ley de Amparo garantiza a los ciudadanos sus derechos frente a cualquier acto de autoridad; eso está totalmente salvaguardado. Su objetivo es hacer expedita la justicia y evitar que el amparo se vuelva resguardo de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos".

 

10:43 Hrs

"Somos un país libre, independiente y soberano"

Sheinbaum afirma que México no acepta intervencionismos, "somos un país libre, independiente y soberano".

10:36 Hrs

Destaca que ahora los ciudadanos pueden elegir a sus jueces

Al decir que se aprobaron 19 reformas constitucionales, destaca la Reforma al Poder Judicial. "Se terminó la era en el Poder Judicial del nepotismo, de la corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad, un verdadero Estado de Derecho".

También habló de la Reforma a la Guardia Nacional, Reforma indígena y afromexicana y el hacer que los programas sociales sean obligatorios por Constitución.

 

10:32 Hrs

Sheinbaum resalta disminución de la pobreza

Entre 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2025, señala. "Además, la reducción de la pobreza vino acompañada de la reducción de las desigualdades". Dice que México es el segundo país menos desigual del continente, solo debajo de Canadá.

10:25 Hrs

Claudia Sheinbaum comienza su informe

La presidenta resalta que no camina sola, "es un gobierno para el pueblo". Informa que hay quienes quieren separar el proyecto y crear diferencias entre ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. "Andrés Manuel López nunca se rindió, nunca cedió a los poderosos". "En México, el que manda es el pueblo", afirma.

10:24 Hrs

Adán Augusto y 'Andy' López están presentes en el informe de Sheinbaum

El senador de Morena y el secretario de Morena están presentes en el informe de Sheinbaum.

 

 

10:20 Hrs

Alfonso Durazo está presente en el informe de Sheinbaum

El gobernador de Sonora compartió en sus redes que está presente en el informe del Primer año de Gobierno de Sheinbaum.

 

10:16 Hrs

Clara Brugada da la bienvenida a Sheinbaum

Resalta que llega luchando por un mejor país. "Somos parte de un movimiento de la Cuarta Transformación". Brugada destaca los logros de Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

10:10 Hrs

Zócalo lleno

Así luce el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el Primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum.
 

10:01 Hrs

Claudia Sheinbaum celebra su Primer año de Gobierno

La presidenta saluda a los asistentes a su informe y se dirige a rendir su informe ante el pueblo.

