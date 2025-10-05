(EN VIVO) MINUTO A MINUTO: Claudia Sheinbaum celebra su Primer año de Gobierno

Al decir que se aprobaron 19 reformas constitucionales, destaca la Reforma al Poder Judicial. "Se terminó la era en el Poder Judicial del nepotismo, de la corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad, un verdadero Estado de Derecho".

También habló de la Reforma a la Guardia Nacional, Reforma indígena y afromexicana y el hacer que los programas sociales sean obligatorios por Constitución.