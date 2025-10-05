(EN VIVO) MINUTO A MINUTO: Claudia Sheinbaum celebra su Primer año de Gobierno

Ciudad de México.- La presidenta de México, la primera en la historia del país, rinde cuentas ante los mexicanos en su Primer año de Gobierno presentando un mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México. La presidenta destacó puntos clave como las reformas aprobadas, la creación de nuevos programas sociales y aseguró que no le fallará al pueblo de México.
Fuente: Tribuna del Yaqui
Termina su informe
Al cerrar su discurso, reitera que tiene un compromiso con el pueblo de México. "Mi compromiso con ustedes es ser una presidenta que esté a la altura de la grandeza del pueblo de México, que viva México libre, independiente y soberano". "Que vivan los migrantes, porque nuestro pueblo es trabajador", dice la presidenta y nuevamente resaltó que su gobierno trabaja por la soberanía nacional".
Habla de la reducción de la violencia
La presidenta resaltó la disminución de la violencia, al decir que se redujo un 32 por ciento el homicidio doloso.
Habla del aumento al salario mínimo
Al resaltar la justicia social, la presidenta dijo que entre el 2018 y 2025, el salario mínimo aumentó entre 135 por ciento. "Decían que si subía el salario, habría inflación, no habría inversión y la moneda se devaluaría. La inflación está controlada, la inversión extranjera directa es récord y nuestro peso es de las monedas más estables de todo el mundo".
Resalta la creación de nuevos programas sociales
La presidenta resaltó la creación de la Pensión Mujeres Bienestar, así como la creación de la Beca Rita Cetina, además del programa Salud Casa Por Casa.
Sheinbaum resalta que no habrá reelección
La presidenta afirma que, a partir de 2030, no habrá reelección a ningún puesto de elección popular y se prohíbe dejar como herencia cargos públicos, eliminando el nepotismo.
Habla de la Reforma a la Ley de Amparo
Al hablar de la Reforma a la Ley de Amparo, señala que los derechos de los mexicanos están asegurados, pero está dirigida para aquellos que no quieren pagar sus impuestos. "La reforma a la Ley de Amparo garantiza a los ciudadanos sus derechos frente a cualquier acto de autoridad; eso está totalmente salvaguardado. Su objetivo es hacer expedita la justicia y evitar que el amparo se vuelva resguardo de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos".
"Somos un país libre, independiente y soberano"
Sheinbaum afirma que México no acepta intervencionismos, "somos un país libre, independiente y soberano".
Destaca que ahora los ciudadanos pueden elegir a sus jueces
Al decir que se aprobaron 19 reformas constitucionales, destaca la Reforma al Poder Judicial. "Se terminó la era en el Poder Judicial del nepotismo, de la corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad, un verdadero Estado de Derecho".
También habló de la Reforma a la Guardia Nacional, Reforma indígena y afromexicana y el hacer que los programas sociales sean obligatorios por Constitución.
Sheinbaum resalta disminución de la pobreza
Entre 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2025, señala. "Además, la reducción de la pobreza vino acompañada de la reducción de las desigualdades". Dice que México es el segundo país menos desigual del continente, solo debajo de Canadá.
Claudia Sheinbaum comienza su informe
La presidenta resalta que no camina sola, "es un gobierno para el pueblo". Informa que hay quienes quieren separar el proyecto y crear diferencias entre ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. "Andrés Manuel López nunca se rindió, nunca cedió a los poderosos". "En México, el que manda es el pueblo", afirma.
Adán Augusto y 'Andy' López están presentes en el informe de Sheinbaum
El senador de Morena y el secretario de Morena están presentes en el informe de Sheinbaum.
Alfonso Durazo está presente en el informe de Sheinbaum
El gobernador de Sonora compartió en sus redes que está presente en el informe del Primer año de Gobierno de Sheinbaum.
Clara Brugada da la bienvenida a Sheinbaum
Resalta que llega luchando por un mejor país. "Somos parte de un movimiento de la Cuarta Transformación". Brugada destaca los logros de Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Zócalo lleno
Así luce el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el Primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum celebra su Primer año de Gobierno
La presidenta saluda a los asistentes a su informe y se dirige a rendir su informe ante el pueblo.