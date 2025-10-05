Gobernadores de Morena respaldan el liderazgo de Claudia Sheinbaum y los logros de su primer año de gobierno

Ciudad de México.- Después de que la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentara su informe ante el Zócalo de la Ciudad de México por su primer año de gobierno, las gobernadoras y gobernadores de Morena expresaron su respaldo al proyecto.

Mediante un pronunciamiento, que hicieron público en redes sociales, coincidieron en que este primer año de gestión demuestra que es posible gobernar con ética, justicia social y visión de futuro, consolidando un modelo que prioriza la igualdad, la soberanía y el bienestar del pueblo. "La Cuarta Transformación no se detiene: avanza con fuerza, rumbo y convicción", afirmaron.

Los mandatarios destacaron los avances en los programas de bienestar y subrayaron los resultados de las pensiones para personas adultas mayores, las becas educativas, los apoyos a personas con discapacidad y las acciones dirigidas a comunidades vulnerables.

Desde el histórico Zócalo, reafirmo el compromiso con el bienestar del pueblo de México y la entrega para defender la patria. Sé que vamos por el camino correcto: la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/3GoIdEO9GE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 5, 2025

También reconocieron los avances en educación, equidad de género e inclusión, así como la mejora en la infraestructura escolar y el fortalecimiento del sistema público educativo, lo que ha permitido abrir nuevas oportunidades para millones de niñas, niños y jóvenes.

En materia de seguridad, el bloque de gobernadores de Morena resaltó la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, la cual ha permitido una reducción sostenida en los índices de violencia y la implementación de operativos estratégicos que fortalecen la paz con justicia.

Para terminar, todos los gobernadores reiteraron su compromiso con los valores del humanismo mexicano, la austeridad republicana y la honestidad en el servicio público, reiterando que seguirán trabajando en unidad con la presidenta.

El primer año de gobierno de la presidenta @ClaudiaShein marca un nuevo capítulo en la transformación del país.



Con liderazgo y compromiso impulsa acciones que fortalecen la justicia social, el desarrollo y la igualdad.



Desde Sonora, refrendamos nuestro respaldo para seguir… pic.twitter.com/oZ8bcUlrqg — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui