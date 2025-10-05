Edición Impresa Suscríbete
Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1721 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 5 de octubre

¿La suerte está de tu lado este domingo 5 de octubre? Conoce aquí la lista COMPLETA de ganadores del Sorteo Zodiaco Especial No. 1721 de la Lotería Nacional

Hoy domingo 5 de octubre es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Hoy domingo 5 de octubre es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1721, que hace alusión al 60 aniversario de 'La Gran Fiesta de Atlixco', uno de los festivales culturales más importantes de Puebla, que es celebrado todos los años para honrar las tradiciones de los pueblos originarios del estado.

"Su relevancia radica en que no se trata únicamente de una festividad, sino de un acto de preservación y fortalecimiento de la identidad de los pueblos originarios. En el Cerro de San Miguel, en el espacio ceremonial del Netotiloyan, se congregan las once regiones etnográficas de Puebla para compartir con el mundo sus danzas, música, indumentaria y cosmovisión, haciendo de esta cita anual un verdadero mosaico cultural", señala la Lotería Nacional en su comunicado.

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1721 de hoy 5 de octubre

Premio Mayor: 7 millones de pesos

VIRGO 6600

Segundo premio: 1,100,000 pesos

ESCORPION 2094

Tercer premio: 1,100,000 pesos

CAPRICORNIO 6627

Cuarto premio: 176,000 pesos

ESCORPION 7426

Quinto premio: 176,000 pesos

ACUARIO 0807

Sexto premio: 88,000 pesos

ARIES 6097

Séptimo premio: 88,000 pesos

LEO 4496

Octavo premio: 61,600 pesos

ARIES 7813

Noveno premio: 61,600 pesos

LEO 3435

Décimo premio: 52,800 pesos

TAURO 7803

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

CAPRICORNIO 0787

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

TAURO 8877

Decimotercer premio: 44,000 pesos

LIBRA 1333

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

ACUARIO 3774

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

ARIES 3949

Decimosexto premio: 35,200 pesos

LIBRA 6770

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

PISCIS 5015

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

GÉMINIS 8094

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

VIRGO 2754

Vigésimo premio: 26,400 pesos

VIRGO 9990

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

VIRGO 5219

¿Cuándo será el próximo Sorteo Zodiaco?

De acuerdo con el calendario oficial de la Lotería Nacional, el próximo 12 de octubre se tendrá el Sorteo Zodiaco número 1722, que celebra el décimo aniversario de la denominación de origen del mezcal en Puebla.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

