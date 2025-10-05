Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1721 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 5 de octubre

Ciudad de México.- Hoy domingo 5 de octubre es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1721, que hace alusión al 60 aniversario de 'La Gran Fiesta de Atlixco', uno de los festivales culturales más importantes de Puebla, que es celebrado todos los años para honrar las tradiciones de los pueblos originarios del estado.
"Su relevancia radica en que no se trata únicamente de una festividad, sino de un acto de preservación y fortalecimiento de la identidad de los pueblos originarios. En el Cerro de San Miguel, en el espacio ceremonial del Netotiloyan, se congregan las once regiones etnográficas de Puebla para compartir con el mundo sus danzas, música, indumentaria y cosmovisión, haciendo de esta cita anual un verdadero mosaico cultural", señala la Lotería Nacional en su comunicado.
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1721 de hoy 5 de octubre
Premio Mayor: 7 millones de pesos
VIRGO 6600
Segundo premio: 1,100,000 pesos
ESCORPION 2094
Tercer premio: 1,100,000 pesos
CAPRICORNIO 6627
Cuarto premio: 176,000 pesos
ESCORPION 7426
Quinto premio: 176,000 pesos
ACUARIO 0807
Sexto premio: 88,000 pesos
ARIES 6097
Séptimo premio: 88,000 pesos
LEO 4496
Octavo premio: 61,600 pesos
ARIES 7813
Noveno premio: 61,600 pesos
LEO 3435
Décimo premio: 52,800 pesos
TAURO 7803
Decimoprimero premio: 52,800 pesos
CAPRICORNIO 0787
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
TAURO 8877
Decimotercer premio: 44,000 pesos
LIBRA 1333
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
ACUARIO 3774
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
ARIES 3949
Decimosexto premio: 35,200 pesos
LIBRA 6770
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
PISCIS 5015
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
GÉMINIS 8094
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
VIRGO 2754
Vigésimo premio: 26,400 pesos
VIRGO 9990
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
VIRGO 5219
¿Cuándo será el próximo Sorteo Zodiaco?
De acuerdo con el calendario oficial de la Lotería Nacional, el próximo 12 de octubre se tendrá el Sorteo Zodiaco número 1722, que celebra el décimo aniversario de la denominación de origen del mezcal en Puebla.
