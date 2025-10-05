Tormenta 'Priscilla' se convertirá en HURACÁN HOY domingo 5 de octubre: Estados afectados

Ciudad de México.- La temporada de huracanes sigue activa este mes de octubre 2025. Este domingo, la atención se concentra en la Tormenta Tropical 'Priscilla', la cual continúa su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano, donde provocará fuertes lluvias, ráfagas de viento y oleaje elevado en varios estados. Aunque el fenómeno aún se mantiene alejado de tierra firme, sus efectos ya se sienten en distintas regiones del país, desde Michoacán hasta Guerrero.

Conoce los efectos del huracán 'Priscilla'

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la madrugada de este domingo 5 de octubre, 'Priscilla' se localizaba a unos 475 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 800 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema mantiene vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de hasta 120 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el nor-noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

Conoce más detalles sobre la tormenta 'Priscilla'. Foto: Conagua

El organismo prevé que 'Priscilla' podría intensificarse a huracán categoría 1 en las próximas horas, a medida que avance frente a las costas de Jalisco. Se espera que para la tarde-noche de este domingo se ubique a menos de 400 kilómetros de Playa Pérula, con vientos que alcanzarían hasta 150 kilómetros por hora y un oleaje que podría superar los cinco metros de altura en zonas costeras.

Según el reporte, las lluvias más intensas se concentrarán en Michoacán, donde se estiman precipitaciones torrenciales con acumulaciones de hasta 250 milímetros (mm). En Jalisco, especialmente en su costa y zona oriental, las lluvias podrían ser intensas, mientras que Colima y Guerrero también enfrentarán aguaceros fuertes, acompañados de actividad eléctrica y posibles caídas de granizo.

Para Nayarit, se esperan lluvias de menor intensidad, pero persistentes durante todo el día. El SMN advirtió que las lluvias podrían generar encharcamientos severos, deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y el incremento de niveles en ríos y arroyos. También se recomienda precaución a la navegación marítima por los fuertes vientos y el oleaje elevado, principalmente en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde las rachas podrían alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora.

El SMN mantiene activa la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, e insta a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante posibles afectaciones por lluvias, viento o marejadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui