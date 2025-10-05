Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 5 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 5 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 11:00 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, marcharán diversas organizaciones a favor de la vida desde el Parque María Teresa hasta la Basílica de Santa María de Guadalupe. Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida 2025: La vida es siempre un bien, cuyo objetivo es que ninguna mujer embarazada en México sufra por falta de alimento, atención médica, educación o cobijo.

Asimismo, en punto de las 11:00 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, se movilizarán integrantes de Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas en el Mercado de Sonora, y se dirigirán al Zócalo capitalino. Exigen el cumplimiento de la sentencia de amparo y del artículo 25, fracción XXI, de la Ley de Bienestar y Protección Animal, que prohíben la venta de animales vivos en el Mercado de Sonora y en lugares no autorizados.

Tráfico en CDMX hoy 5 de octubre

A muy temprana hora, alrededor de las 8:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán simpatizantes y militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el Hemiciclo a Juárez y en el Palacio Nacional. Informe de Gobierno de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo del primer aniversario de haber asumido la responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo Federal, en el que se presentarán los principales avances, logros y desafíos enfrentados durante el primer año de gestión.

?uD83DuDE99#BuenAvance sobre Periférico Boulevard Adolfo López Mateos en ambas circulaciones, desde Avenida San Jerónimo hasta Avenida Barranca del Muerto.#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/F4k8Ygwalq — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 5, 2025

Finalmente, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros del colectivo La Comuna 4:20 se reunirán en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, el Jardín Luis Pasteur y la Glorieta Simón Bolívar. Espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui