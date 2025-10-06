ALERTA en la autopista México-Puebla: Volcadura de tráiler causa TRÁNSITO LENTO

Estado de México.- La mañana de este lunes 6 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno Federal, así como personal de Servicios de Emergencia se movilizaron en inmediaciones de la autopista México-Puebla, luego de que se reportara un fuerte accidente que involucró la volcadura de un tráiler, así como el choque de una camioneta de carga y un automóvil particular.

Según los primeros reportes, el percance ocurrió este lunes alrededor de las 03:00 horas, tiempo local, en el kilómetro 47+500, dentro del tramo correspondiente al Estado de México (Edomex). De acuerdo con los primeros reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe), el incidente generó el cierre total de la circulación con dirección a la Ciudad de México (CDMX) durante varias horas, mientras los equipos de emergencia realizaban labores de retiro y limpieza en la zona.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Las autoridades informaron que, tras el retiro de los vehículos ligeros involucrados (una camioneta de carga y un automóvil particular), se logró reabrir parcialmente la circulación hacia la capital del país. Sin embargo, durante varios momentos se mantuvo una reducción de carriles en ambos sentidos debido a las maniobras necesarias para remover por completo el tráiler volcado.

El accidente provocó largas filas de automovilistas y transportistas que se dirigían hacia la zona metropolitana, especialmente durante las primeras horas del día, lo que generó un severo caos vial en uno de los tramos más transitados de la autopista México-Puebla. La zona quedó resguardada por oficiales de la Policía.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado si el percance dejó personas lesionadas o víctimas mortales. Los servicios de emergencia y personal de la Guardia Nacional División Caminos permanecen en el área para garantizar la seguridad de los conductores y coordinar las labores de auxilio. Capufe exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, mantener una distancia segura entre vehículos y atender las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui