EU sanciona a mexicanos, hallan sin vida a sacerdote en Guerrero y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Arranca esta semana de la mejor manera que es informándote de los acontecimientos que están marcando la agenda a nivel nacional. Si no quieres perder mucho tiempo para leer las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, quédate a ver este Tribuna Top 3 México. En la edición de hoy lunes 6 de octubre conoce los detalles de la nueva sanción que impuso el Gobierno de Estados Unidos a empresas y sujetos mexicanos.

Así empieza el Tribuna Top 3 México

Hallan sin vida a sacerdote desaparecido en Guerrero

Este lunes, la Diócesis de Chipalcingo-Chilapa reportó la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de la Parroquia de San Cristóbal en Mézala, Guerrero. Desafortunadamente, el religioso ya fue encontrado sin vida y se abrió una investigación por homicidio calificado, informó la Fiscalía de ese estado.

Sheinbaum condena actos violentos tras marcha del 2 de octubre

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos de violencia registrados durante la marcha del pasado jueves 2 de octubre en la CDMX y acusó que los grupos encapuchados que agredieron a oficiales y periodistas buscan provocar un enfrentamiento para construir una narrativa de represión.

EU sanciona a empresas y mexicanos ligadas a Los Chapitos

El Gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el tráfico de fentanilo al sancionar a ocho mexicanos y 12 empresas con sede en México, acusados de suministrar este tipo de sustancia a la facción conocida como Los Chapitos.

Fuente: Tribuna del Yaqui