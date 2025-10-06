Huracán 'Priscilla' se fortalece este lunes 6 de octubre: Estados afectados por LLUVIAS HOY

Ciudad de México.- La temporada de huracanes 2025 continúa activa y ahora el foco de atención se mantiene sobre 'Priscilla', que este lunes 6 de octubre avanza lentamente frente a las costas del Pacífico mexicano. El fenómeno mantiene su potencia, al tiempo que generará condiciones adversas en estados del occidente y noroeste del país, donde las autoridades meteorológicas han emitido alertas por lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado. ¡Aquí todos los detalles de sus efectos!

Conoce los efectos de 'Priscilla' para este lunes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 6:00 de la mañana el centro del huracán 'Priscilla' se localizaba aproximadamente a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 675 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Conoce los efectos del huracán 'Priscilla' para este lunes. Foto: Conagua

El reporte señala que 'Priscilla' se desplaza hacia el norte-noroeste a una velocidad de siete kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 170 kilómetros por hora lo que lo mantiene como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Las bandas nubosas del sistema cubren una amplia zona del litoral del Pacífico, lo que ha incrementado la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas. Se espera que durante las próximas horas se registren precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros (mm) en Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero, especialmente en las regiones costeras. En Nayarit podrían presentarse lluvias muy fuertes, mientras que en el sur de Baja California Surse prevén acumulaciones moderadas.

Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, además de provocar reducción de visibilidad, encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas montañosas.

El SMN mantiene una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, debido a la cercanía de las bandas exteriores del ciclón. Se estima que a lo largo del día, los vientos alcancen velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 90 kilómetros por hora y oleaje de hasta seis metros en las costas de Jalisco y Colima.

El centro de #Priscilla, #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza a 390 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco. Más detalles en el gráfico. pic.twitter.com/7chNeBKQ7i — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2025

En las costas de Michoacán, el oleaje podría alcanzar cuatro metros, mientras que en Baja California Sur se prevén olas de entre 1.5 y 2.5 metros, y en Guerrero, de dos a tres metros de altura.

Los pronósticos indican que 'Priscilla' continuará fortaleciéndose durante el día. Para el mediodía, se espera que incremente sus vientos a 150 kilómetros por hora con rachas de 185 kilómetros por hora, manteniéndose como huracán categoría 1 frente a las costas de Jalisco. Hacia la medianoche, podría intensificarse a categoría 2, con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora, al desplazarse al oeste-suroeste de Cabo Corrientes.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones a la población en general, especialmente en zonas costeras, por los efectos combinados de lluvia, viento y oleaje. Se sugiere también atender los avisos del Sistema Nacional de Protección Civil y mantenerse informados ante posibles actualizaciones en la trayectoria del huracán.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)