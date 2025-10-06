Profeco revela los mejores detergentes multiusos: ¿Roma o Salvo están en la lista?

Ciudad de México.- No solo importa la marca, sino también lo que quieras limpiar, y cuánto gastar. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio a detergentes multiusos y en polvo para ropa, con el fin de ayudar a los consumidores a elegir los productos que realmente cumplen lo que prometen. A continuación, te presentamos los resultados de esta evaluación para que los consideres en tu próxima compra. La dependencia analizó 49 productos, de los cuales 26 son detergentes en polvo para ropa y 23 multiusos, todos parte de la canasta básica en México.

Las pruebas se realizaron tomando en cuenta aspectos como el color, desgaste de las telas, nivel de percudido y la eficacia al quitar manchas. Solo aquellos con calificación mayor a 85 puntos recibieron la característica palomita de Profeco, destacando su desempeño y relación calidad-precio.

Detergentes en polvo y multiusos que sí valen la pena.

Detergentes en polvo para ropa mejor evaluados:

Ace Naturals : $32 pesos.

: $32 pesos. Ace Oxígeno Activo : $75 pesos.

: $75 pesos. Ariel Poder y Cuidado : $38 pesos.

: $38 pesos. Ariel Revitacolor : $37 pesos.

: $37 pesos. Bold 3 Colores de verano : $29 pesos.

: $29 pesos. Bold 3 Softech : $32 pesos.

: $32 pesos. Foca : $45 pesos.

: $45 pesos. Great Value : $26 pesos.

: $26 pesos. Perceptions Floral : $30 pesos.

: $30 pesos. Perceptions Frescura Polar : $30 pesos.

: $30 pesos. Perceptions Violetas : $30 pesos.

: $30 pesos. Persil Alta Higiene : $40 pesos.

: $40 pesos. Persil Colores : $40 pesos.

: $40 pesos. Persil Universal : $41 pesos.

: $41 pesos. Viva : $34 pesos.

: $34 pesos. 1-2-3: $30 pesos.

Detergentes multiusos que sí recomienda Profeco:

En la categoría de multiusos, las marcas que obtuvieron buena calificación y desempeño son:

Arcoiris Bebé : $23 pesos.

: $23 pesos. Blanca Nieves : $45 pesos.

: $45 pesos. El Milagro : $23 pesos.

: $23 pesos. Golden Hills : $32 pesos.

: $32 pesos. Perceptions Floral Cítrico : $20 pesos.

: $20 pesos. Roma : $39 pesos.

: $39 pesos. Útil : $32 pesos.

: $32 pesos. Salvo Multiusos Triple Poder : $35 pesos.

: $35 pesos. 1-2-3 Limón: $37 pesos.

Los peores detergentes según Profeco:

No todos los productos pasaron la prueba. Estas marcas obtuvieron una calificación menor a 85 puntos, por lo que no fueron recomendadas:

Para Ropa:

Auxy : $26 pesos.

: $26 pesos. Bold 3 Primavera : $31 pesos.

: $31 pesos. Bold 3 Cariñitos de Mamá : $30 pesos.

: $30 pesos. Quality Day : $31 pesos.

: $31 pesos. Quality Day Color : $30 pesos.

: $30 pesos. Viva Higiene + Anti Olor: $35 pesos.

Multiusos:

Arcoiris Lavanda : $26 pesos.

: $26 pesos. Chedraui : $21 pesos.

: $21 pesos. Great Value : $29 pesos.

: $29 pesos. La Morena : $26 pesos.

: $26 pesos. Maestro Limpio : $33 pesos.

: $33 pesos. Precíssimo Biodegradable : $25 pesos.

: $25 pesos. Precíssimo Floral : $25 pesos.

: $25 pesos. Quality Cítrico : $23 pesos.

: $23 pesos. Vish : $26 pesos.

: $26 pesos. Wixo: $22 pesos.

¿Cuál es mejor para quitar manchas?

Dependiendo del tipo de suciedad, algunos detergentes funcionan mejor que otros.

Ace Oxígeno Activo, Ariel Revitacolor, Bold 3, Foca, Carisma, La Morena y Util : Para prevenir el percudido.

: Para prevenir el percudido. Para quitar manchas específicas, sugiere : Viva Ideal para manchas de estofado.

: Viva Ideal para manchas de estofado. Ariel, Great Value, Perceptions, Persil, 1-2-3 o Golden Hills : Eficaces en manchas de espinaca.

: Eficaces en manchas de espinaca. Viva y Perceptions: Útiles contra manchas de salsa taquera.

Para aprovechar al máximo estos productos, Profeco recomienda separar la ropa por grado de suciedad y color, especialmente la blanca, usar agua tibia o caliente para disolver bien el detergente, ya que el agua fría puede dejar residuos o rayas blancas. Profeco reafirma que no siempre el detergente más caro es el mejor, y que existen opciones accesibles y efectivas. Antes de elegir, considera el tipo de manchas, la tela y el precio, pues la calidad puede variar notablemente entre marcas.

