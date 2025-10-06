Edición Impresa Suscríbete
Profeco revela los mejores detergentes multiusos: ¿Roma o Salvo están en la lista?

Profeco analizó marcas como Roma y Salvo para determinar cuáles detergentes multiusos realmente limpian y cuáles no; consulta la lista completa y sus precios

Estos son los detergentes multiusos que SÍ y NO recomienda Profeco; lista de mejores precios Foto: Internet

Ciudad de México.- No solo importa la marca, sino también lo que quieras limpiar, y cuánto gastar. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio a detergentes multiusos y en polvo para ropa, con el fin de ayudar a los consumidores a elegir los productos que realmente cumplen lo que prometen. A continuación, te presentamos los resultados de esta evaluación para que los consideres en tu próxima compra. La dependencia analizó 49 productos, de los cuales 26 son detergentes en polvo para ropa y 23 multiusos, todos parte de la canasta básica en México.

Las pruebas se realizaron tomando en cuenta aspectos como el color, desgaste de las telas, nivel de percudido y la eficacia al quitar manchas. Solo aquellos con calificación mayor a 85 puntos recibieron la característica palomita de Profeco, destacando su desempeño y relación calidad-precio.

Detergentes en polvo y multiusos que sí valen la pena
Detergentes en polvo para ropa mejor evaluados:

  • Ace Naturals: $32 pesos.
  • Ace Oxígeno Activo: $75 pesos.
  • Ariel Poder y Cuidado: $38 pesos.
  • Ariel Revitacolor: $37 pesos.
  • Bold 3 Colores de verano: $29 pesos.
  • Bold 3 Softech: $32 pesos.
  • Foca: $45 pesos.
  • Great Value: $26 pesos.
  • Perceptions Floral: $30 pesos.
  • Perceptions Frescura Polar: $30 pesos.
  • Perceptions Violetas: $30 pesos.
  • Persil Alta Higiene: $40 pesos.
  • Persil Colores: $40 pesos.
  • Persil Universal: $41 pesos.
  • Viva: $34 pesos.
  • 1-2-3: $30 pesos. 

 Detergentes multiusos que sí recomienda Profeco:

En la categoría de multiusos, las marcas que obtuvieron buena calificación y desempeño son:

  • Arcoiris Bebé: $23 pesos.
  • Blanca Nieves: $45 pesos.
  • El Milagro: $23 pesos.
  • Golden Hills: $32 pesos.
  • Perceptions Floral Cítrico: $20 pesos.
  • Roma: $39 pesos. 
  • Útil: $32 pesos. 
  • Salvo Multiusos Triple Poder: $35 pesos. 
  • 1-2-3 Limón: $37 pesos. 

 

Los peores detergentes según Profeco:

No todos los productos pasaron la prueba. Estas marcas obtuvieron una calificación menor a 85 puntos, por lo que no fueron recomendadas:

Para Ropa

  • Auxy: $26 pesos. 
  • Bold 3 Primavera: $31 pesos.
  • Bold 3 Cariñitos de Mamá: $30 pesos.
  • Quality Day: $31 pesos.
  • Quality Day Color: $30 pesos.
  • Viva Higiene + Anti Olor: $35 pesos. 

Multiusos:

  • Arcoiris Lavanda: $26 pesos.
  • Chedraui: $21 pesos.
  • Great Value: $29 pesos.
  • La Morena: $26 pesos.
  • Maestro Limpio: $33 pesos.
  • Precíssimo Biodegradable: $25 pesos.
  • Precíssimo Floral: $25 pesos. 
  • Quality Cítrico: $23 pesos.
  • Vish: $26 pesos.
  • Wixo: $22 pesos. 

¿Cuál es mejor para quitar manchas?

 Dependiendo del tipo de suciedad, algunos detergentes funcionan mejor que otros.

  • Ace Oxígeno Activo, Ariel Revitacolor, Bold 3, Foca, Carisma, La Morena y Util: Para prevenir el percudido.
  • Para quitar manchas específicas, sugiere: Viva Ideal para manchas de estofado.
  • Ariel, Great Value, Perceptions, Persil, 1-2-3 o Golden Hills: Eficaces en manchas de espinaca.
  • Viva y Perceptions: Útiles contra manchas de salsa taquera.
Para aprovechar al máximo estos productos, Profeco recomienda separar la ropa por grado de suciedad y color, especialmente la blanca, usar agua tibia o caliente para disolver bien el detergente, ya que el agua fría puede dejar residuos o rayas blancas. Profeco reafirma que no siempre el detergente más caro es el mejor, y que existen opciones accesibles y efectivas. Antes de elegir, considera el tipo de manchas, la tela y el precio, pues la calidad puede variar notablemente entre marcas.

