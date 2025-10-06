Tras marcha del 2 de octubre Sheinbaum condena actos violentos y acusa intentos de provocación

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los actos de violencia registrados durante la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México y acusó que los grupos encapuchados que agredieron a elementos policiales y periodistas buscaron provocar un enfrentamiento con las fuerzas del orden para construir una narrativa de represión.

"¿Qué buscaban estos grupos que se cubren la cara? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades?", cuestionó la presidenta, al destacar que la capital y el país viven "una plena libertad", por lo que "no hay justificación para la violencia".

Lanzan bombas molotov a policías de la SSC. Créditos: Internet

Sheinbaum Pardo sostuvo que los hechos violentos del pasado 2 de octubre fueron una provocación deliberada, cuyo objetivo era mostrar a su gobierno como un régimen represor”, similar al de 1968. La presidenta expresó su respaldo total a los elementos de la policía capitalina que resultaron heridos durante los enfrentamientos. "Mi apoyo a los policías que resultaron heridos y a su valentía por la contención. Es increíble cómo resistieron sin caer en ninguna provocación", enfatizó desde Palacio Nacional.

Asimismo, lamentó las agresiones contra periodistas, algunos de los cuales también resultaron lesionados, y dijo que se debe realizar una investigación a fondo para identificar a los responsables.

uD83DuDD34 350 encapuchados del Bloque Negro realizaron actos violentos en la marcha del 2 de Octubre.

El gobierno capitalino los calificó como “una gran provocación”.

uD83DuDCCC SSC desplegó mil 500 policías

uD83DuDCCC 1 detenido tras ingresar a joyería

uD83DuDCCC Identificación de agresores en curso… pic.twitter.com/3zLgTD2RRX — La Jornada (@lajornadaonline) October 3, 2025

"Debe haber identificación de las personas, particularmente cuando hay una agresión directa a un policía o a un periodista. La agresión vino de un solo lugar, de este grupo de personas, y tendrá que revisarse", subrayó. La titular del Ejecutivo federal también reiteró su rechazo a cualquier tipo de manifestación violenta, e insistió en que la Ciudad de México es "una ciudad de libertades" donde las protestas deben ser pacíficas y con causas legítimas.

Al preguntarle sobre si su gobierno cuenta con información de inteligencia sobre los financistas o responsables del bloque negro, la presidenta aclaró que la investigación corresponde a la Fiscalía capitalina, que ya abrió una carpeta sobre los hechos. También, insistió en que los grupos radicales buscan polarizar y generar confrontación, pero confió en que la contención y profesionalismo de la policía evitaron que prosperara la intención de provocar una reacción violenta.

— Presidenta... sobre la marcha de ayer... ¿y los hechos violentos?



— ¡ YA DIJE !... ¡ se acabó la conferencia !



Claudia Sheinbaum terminó de improviso la mañanera.



Y no quiso responder nada acerca de los hechos violentos de ayer en la marcha del 2 de Octubre.



Disfruten.. pic.twitter.com/ACYTq3vw7z — Melissa ?? (@Melissa_Bely) October 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui