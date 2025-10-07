¡Alerta! HURACÁN 'Priscilla' es categoría 2: ¿Cuáles serán sus efectos HOY 7 de octubre?

Ciudad de México.- Las autoridades meteorólogas y de Protección Civil están atentas al desplazamiento del huracán 'Priscilla', el cual actualmente es categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, y continuará afectando gran parte del occidente de México. Para este martes 7 de octubre de 2025, se prevé que el fenómeno generará lluvias de intensidad fuerte a puntual intensa, rachas de viento considerables y oleaje elevado. ¡Aquí su reporte completo!

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 06:00 horas de este martes 7 de octubre, el centro del huracán 'Priscilla' se localizaba aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Conoce la trayectoria del huracán 'Priscilla'. Foto: Conagua

'Priscilla' mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora. Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas a lo largo del día, con precipitaciones intensas que podrían acumular entre 75 y 150 milímetros (mm) en:

Zonas del sur de Baja California Sur

El centro y sur de Sinaloa

El norte y centro de Nayarit

En los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, se esperan lluvias fuertes, con acumulaciones menores, pero acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de una reducción en la visibilidad en carreteras y vías urbanas. Las autoridades de Protección Civil han reiterado el llamado a extremar precauciones, principalmente en comunidades cercanas a ríos, arroyos y laderas.

Oleaje elevado y vientos intensos

El oleaje generado por el huracán podría alcanzar entre cinco y seis metros de altura en la costa sur de Baja California Sur, mientras que en Nayarit y Jalisco se espera un oleaje de tres a cuatro metros, y de dos a tres metros en Sinaloa, Colima y Michoacán. Además, los vientos oscilarán entre 60 y 70 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas costeras de Baja California Sur.

En Jalisco se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, mientras que en Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán podrían presentarse ráfagas de 30 a 50 kilómetros por hora, condiciones suficientes para el derribo de ramas o estructuras ligeras.

Por ello, el SMN mantiene activa una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Trayectoria prevista

Los modelos de pronóstico señalan que 'Priscilla' continuará moviéndose hacia el noroeste durante las próximas horas, manteniendo su categoría 2 hasta la madrugada del miércoles 8 de octubre. Se espera que, para el mediodía del 8 de octubre, el ciclón se ubique a 310 kilómetros al suroeste de Santa Fe, Baja California Sur, con vientos de 160 kilómetros por hora y rachas de 195 kilómetros por hora.

Posteriormente, el sistema perderá fuerza gradualmente, degradándose a categoría 1 durante el miércoles por la noche, y posteriormente a tormenta tropical el jueves. Para el viernes 10 de octubre, se prevé que sus remanentes post-tropicales se encuentren frente a las costas del noroeste de Baja California Sur y, eventualmente, se desplacen hacia el Golfo de California, con posibles efectos en el sur de Sonora, particularmente en el municipio de Puerto Peñasco, donde podría registrarse oleaje elevado.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil recomiendan a la población en general evitar actividades marítimas y turísticas en playas, así como seguir las indicaciones de los comités locales de emergencia. También se sugiere resguardar objetos sueltos, mantenerse atento a los reportes del SMN y evitar transitar por zonas inundadas o cercanas a cauces de ríos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)