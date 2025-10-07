Claudia Sheinbaum: En caso de 'huachicol fiscal', "lo importante es que se actuó y no hay impunidad"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que "lo importante es que se actuó y no hay impunidad" en el caso del 'huachicol fiscal' en el que están implicados elementos de alto rango de la Secretaría de Marina. Durante la mañanera de este martes 5 de octubre, al preguntar sobre el tema, la jefa del Ejecutivo resaltó que ante las denuncias, las autoridades atendieron el caso y se iniciaron las indagatorias.

Pese a esta situación, afirmó que los elementos de las fuerzas armadas, en particular de la Marina, seguirán al frente de la agencia de aduanas nacional, e inclusive destacó que de los 500 mil millones de pesos adicionales recaudados durante 2025, 200 mil millones, equivalente a 40 por ciento, se obtuvieron a través de las aduanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional

"Creo que lo importante aquí es que no hay impunidad. ¿Qué pudo ocasionar que algún elemento, en este caso de Marina, haya estado involucrado? Pues lo tiene que contestar quien hoy está detenido. Lo importante es que se actuó y no hay impunidad, eso es un hecho", puntualizó.

"Al aumentar la recaudación de aduanas, pues tiene que ver con mayores controles y distintas acciones que se han tomado, en las cuales ha ayudado mucho los elementos de Marina y de Defensa que están en cada una de las aduanas. Y si se llega a encontrar una irregularidad contra un civil o contra alguien que sea miembro de las Fuerzas Armadas, se actúa, se denuncia y se hace la investigación", resaltó.

Sheinbaum asegura que no hay impunidad en el llamado Huachicol Fiscal y que, ante irregularidades de civiles o elementos de las Fuerzas Armadas, “se actúa, se denuncia y se investiga”. Confirma además que las aduanas seguirán bajo control de marinos y militares. pic.twitter.com/Ma8rTUcHRy — Avi uD83EuDD86 (@avieu) October 7, 2025

Al preguntar sobre a cuánto equivaldría el monto por contrabando de combustible o, como se le ha calificado, huachicol fiscal, la mandataria aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos no la dio la procuradora fiscal, Grisel Galeano. "Ella no lo declaró, fue un diputado quien hizo esta pregunta, pero ella no lo declaró". Además, dijo que la cifra tendrá que calcularse y en su momento se dará a conocer a cuánto asciende.

De pena las mentiras que se echan en la “mañanera”. Claudia Sheinbaum negó que la procuradora fiscal, Grisel Galeano, haya dicho que el daño al erario por “huachicol fiscal” asciende a 600 mil millones de pesos. Pero sí lo dijo, el jueves, y frente a reporteros. Aquí la pruebauD83DuDC47 pic.twitter.com/oCZjOZgHcu — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui