Claudia Sheinbaum: En caso de 'huachicol fiscal', "lo importante es que se actuó y no hay impunidad"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que "lo importante es que se actuó y no hay impunidad" en el caso del 'huachicol fiscal' en el que están implicados elementos de alto rango de la Secretaría de Marina. Durante la mañanera de este martes 5 de octubre, al preguntar sobre el tema, la jefa del Ejecutivo resaltó que ante las denuncias, las autoridades atendieron el caso y se iniciaron las indagatorias.
Pese a esta situación, afirmó que los elementos de las fuerzas armadas, en particular de la Marina, seguirán al frente de la agencia de aduanas nacional, e inclusive destacó que de los 500 mil millones de pesos adicionales recaudados durante 2025, 200 mil millones, equivalente a 40 por ciento, se obtuvieron a través de las aduanas.
"Creo que lo importante aquí es que no hay impunidad. ¿Qué pudo ocasionar que algún elemento, en este caso de Marina, haya estado involucrado? Pues lo tiene que contestar quien hoy está detenido. Lo importante es que se actuó y no hay impunidad, eso es un hecho", puntualizó.
"Al aumentar la recaudación de aduanas, pues tiene que ver con mayores controles y distintas acciones que se han tomado, en las cuales ha ayudado mucho los elementos de Marina y de Defensa que están en cada una de las aduanas. Y si se llega a encontrar una irregularidad contra un civil o contra alguien que sea miembro de las Fuerzas Armadas, se actúa, se denuncia y se hace la investigación", resaltó.
Al preguntar sobre a cuánto equivaldría el monto por contrabando de combustible o, como se le ha calificado, huachicol fiscal, la mandataria aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos no la dio la procuradora fiscal, Grisel Galeano. "Ella no lo declaró, fue un diputado quien hizo esta pregunta, pero ella no lo declaró". Además, dijo que la cifra tendrá que calcularse y en su momento se dará a conocer a cuánto asciende.
Fuente: Tribuna del Yaqui