Diputadas pelean por conflicto Palestina-Israel, bajan los homicidios y más en Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información a nivel nacional ha estado muy movida este martes 7 de octubre, por lo que podría resultar complicado mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en territorio mexicano. Si tú deseas mantenerte informado sobre los acontecimientos que marcan la pauta en México, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3. En la edición de hoy, conoce qué tema desató un nuevo conflicto en la Cámara de Diputados.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Semarnat reconoce daños ambientales por el Tren Maya

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, reconoció los daños hechos por el Tren Maya al ambiente y señaló que el Tramo 5 del tren afectó cenotes y cavernas con concreto utilizado para su construcción. Se buscará realizar acciones para mitigar los daños causados a la flora y fauna.

Septiembre de 2025 fue el mes con menos h0m1c1d10s dolosos en 10 años

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) reportó que los homicidios dolosos diarios en México pasaron de 86.9 a 59.5, lo que convierte al pasado mes de septiembre en el más bajo en 10 años a nivel nacional. Se pudo alcanzar esta cifra durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Diputadas pelean por conflicto Palestina-Israel

Momentos de tensión se vivieron en la Cámara de Diputados, después de que legisladoras de Morena y del PAN pidieran, por separado, un minuto de silencio por las víctimas palestinas y por el ataque de Hamás en Israel. La situación escaló hasta llegar a los gritos y empujones.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD ¡Descubre Tribuna Top 3 con la Información en México presentado por Casa Ley! uD83DuDCF0 Mantente al tanto de las noticias más importantes y los eventos que están marcando la pauta en nuestro país uD83CuDF1Fhttps://t.co/nhcP2DCSTy#TribunaTop3 #NoticiasMéxico #CasaLey #InformaTe #Top3 uD83DuDCE2? pic.twitter.com/hAU58Ra80R — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui