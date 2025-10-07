Diputados aprueban en comisiones la reforma a la Ley Aduanera impulsada por Sheinbaum

Ciudad de México.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma a la Ley Aduanera, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, por 31 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde, y 12 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC). El dictamen quedó aprobado en la Comisión de Hacienda, con lo que ahora pasará al pleno de la cámara baja para su análisis, discusión y votación.

El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), presidente de la comisión de Hacienda, detalló que se elaboraron cinco cambios a la propuesta original del Ejecutivo, los cuales aseguró que "enriquecen y mejoran la iniciativa". Entre los cambios realizados por la comisión, está que las patentes de agentes aduanales tengan una duración de 20 años, en lugar de los 10 años que proponía originalmente la iniciativa del Ejecutivo federal, prorrogables por el mismo número de años.

La reforma aduanera propone una serie de modificaciones que cambiarán algunos de los aspectos más relevantes en las aduanas de México, entre ellos, que los agentes aduanales tendrán una responsabilidad legal por las mercancías importadas o exportadas. De esta manera, la nueva Ley Aduanera busca combatir prácticas indebidas que se cometen a diario en las aduanas por exportadores e importadores con el fin de evadir el pago de impuestos, como por ejemplo, el contrabando o la subvaluación de mercancías.

Los diputados de oposición anunciaron que sus grupos parlamentarios votarán en contra del dictamen debido a que esta reforma afectará los flujos de comercio exterior de México, además de que no se atienden de fondo las problemáticas que originan prácticas indebidas en las aduanas como el 'huachicol fiscal'.

El diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, anunció que su grupo parlamentario votará en contra del dictamen debido a que "afectará de manera negativa el comercio internacional" de México, pues "hará más burocráticas" las exportaciones e importaciones. Criticó que mientras a los agentes aduanales se les va a someter a un riguroso proceso de selección y certificación, no existe en la reforma aduanera un requisito legal equiparable para los funcionarios públicos que laboran en las aduanas, por lo que no es equitativo.

¿Qué es lo más importante de la Ley Aduanera?

La creación del Consejo Aduanero 'como órgano deliberativo' que decidirá sobre el otorgamiento de las patentes de los agentes aduanales, las autorizaciones para agencias aduanales, así como de sus prórrogas y del respectivo procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción.

Se suprimen las "excluyentes de responsabilidad de los agentes y agencias aduanales", además de que se adicionan y precisan las causales de suspensión, cancelación o extinción de patentes y autorizaciones.

Habrá medidas para coadyuvar a la fiscalización de los recintos fiscalizados estratégicos, además de hacer más severas las sanciones para los mismos cuando permitan la salida de mercancías sin que se hayan pagado impuestos cuando haya importación o exportación definitivas.

Se prevé una norma habilitante que permitirá a las autoridades aduaneras celebrar convenios en materia informática y de tecnología de la información con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones "para la gestión tecnológica y el análisis de datos" en las aduanas.

Mientras que la diputada del Partido Verde, Cindy Wilker, anunció que su grupo parlamentario acompañará la propuesta de la presidenta Sheinbaum, pues "arremete de manera precisa y contundente contra los malos manejos, la poca transparencia y la corrupción" en las aduanas.

