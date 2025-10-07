Ciudad de México.- Esta noche de martes 7 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Reforma a la Ley Aduanera promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se aprobó en lo particular con 324 votos a favor y 113 en contra. La iniciativa se turna al Senado de la República para su discusión.

De acuerdo con el gobierno, la iniciativa pretende fortalecer las aduanas, evitar el contrabando y la evasión fiscal, y cargar más responsabilidades al agente aduanal. También apuesta por la digitalización en las aduanas y contar con herramientas y sistemas electrónicos para monitorear el ingreso, permanencia y salida de mercancías del país, a fin de combatir el contrabando.

Los diputados de Morena y sus aliados defendieron que la reforma ayudará a combatir la evasión del pago de impuestos de los productos que entran a México. El diputado morenista, Carol Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señaló que se propone establecer condiciones de orden en el sector aduanero, para captar recursos que no quedarán en manos de los particulares o de los malos funcionarios.

Mientras que los legisladores de oposición cuestionaron que la Reforma a la Ley Aduanera no impone sanciones para los funcionarios corruptos. "No podemos acompañar una reforma que no toca el fondo del problema, que no corrige la corrupción dentro del gobierno. Los grandes fraudes en aduana no nacen en las ventanillas, nacen en las oficinas del poder", señaló Patricia Flores, legisladora de Movimiento Ciudadano.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que la nueva Ley de Aduanas tendrá como objetivos centrales "establecer una cadena de responsabilidades entre servidores públicos y agentes aduanales, así como regular el esquema de las empresas del programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX), a fin de evitar abusos y actos de corrupción en el comercio exterior".

"Se ha abusado mucho de esta figura (…) hay mercancía que llega de fuera y se vende en México con permiso temporal para no pagar IVA (Impuesto al Valor Agregado)", señaló la mandataria.

