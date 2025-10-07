Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3987 de HOY martes 7 de octubre

Ciudad de México.- Hoy es martes y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche de 7 de octubre. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3987, que hace alusión al 57 aniversario de los Juegos Olímpicos México 68. No dejes de leer para enterarte de todos los detalles.

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3987 de hoy 7 de octubre

Premio Mayor 21 millones de pesos:

59818

Segundo premio 2,550,000 pesos:

En espera de resultados

Tercer premio 900,000 pesos:

00771

Cuarto premio 240,000 pesos:

17646

Quinto premio 240,000 pesos:

41954

Sexto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Séptimo premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Octavo premio 120,000 pesos:

33732

Noveno premio 120,000 pesos:

06403

Décimo premio 120,000 pesos:

55138

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

A 57 años de las Olimpiadas México 68, celebramos el espíritu que unió al país. uD83EuDD47



Aprovecha este sorteo conmemorativo y adquiere tu boleto hoy mismo.



Consíguelos en https://t.co/T1aQNOCb9w, con nuestra fuerza de venta o en tu punto de venta más cercano. uD83CuDF9F?#GanasTúGanaMéxico… pic.twitter.com/mNBQoPtsbi — Lotería Nacional (@lotenal) October 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui