Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3987 de HOY martes 7 de octubre

Ciudad de México.- Hoy es martes y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche de 7 de octubre. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3987, que hace alusión al 57 aniversario de los Juegos Olímpicos México 68. No dejes de leer para enterarte de todos los detalles.
RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3987 de hoy 7 de octubre
Premio Mayor 21 millones de pesos:
59818
Segundo premio 2,550,000 pesos:
En espera de resultados
Tercer premio 900,000 pesos:
00771
Cuarto premio 240,000 pesos:
17646
Quinto premio 240,000 pesos:
41954
Sexto premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Séptimo premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Octavo premio 120,000 pesos:
33732
Noveno premio 120,000 pesos:
06403
Décimo premio 120,000 pesos:
55138
Decimoprimer premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Decimosegundo premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
