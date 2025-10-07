Semar toma medidas preventivas: Cierran puertos en cinco estados ante HURACÁN 'Priscilla'

Ciudad de México.- Hace unas horas, en TRIBUNA informamos sobre la situación del huracán 'Priscilla', que todavía se mantiene en categoría 2 y continúa dirigiéndose hacia las costas del occidente de México. Se esperan lluvias intensas, por lo que se hace un llamado a la población a no exponerse al peligro. Debido a este fenómeno natural, se han cerrado diversos puertos en cinco estados del Pacífico mexicano, con el objetivo de proteger tanto a las embarcaciones como a los ciudadanos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (SEMAR), los puertos para embarcaciones mayores incluyen Cabo San Lucas, mientras que para embarcaciones menores se consideran La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena. En otros estados del país, los puertos afectados son: Topolobampo en Sinaloa; San Blas y Chacala en Nayarit; Barra de Navidad en Jalisco, y Manzanillo en Colima.

La SEMAR también informó a través de sus redes sociales que se mantiene desplegado un estado de fuerza de 7,500 elementos: "Tres brigadas de reacción ante emergencias, vehículos, aeronaves y equipos especializados desplegados en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero realizan acciones preventivas para proteger a la población", se lee en el comunicado.

Aviso de la Secretaría de Marina

La institución federal recomienda a la población mantenerse al tanto de cualquier cambio, ya que las condiciones climáticas suelen ser irregulares. Las fuentes que se deben consultar incluyen a la Secretaría de Marina, Protección Civil, autoridades estatales y locales, así como a la comunidad marítima. En caso de dedicarse a la pesca o residir en alguno de los estados mencionados, se sugiere no salir a navegar.

"Por lo anterior, se recomienda a la ciudadanía en general mantenerse informada y atender las medidas que la Secretaría de Marina, Protección Civil y autoridades estatales y locales indiquen, así como a la comunidad marítima para atender los avisos que emitan las Capitanías de Puerto, con el fin de evitar riesgos innecesarios a sus instalaciones y embarcaciones, y salvaguardar la vida humana en la mar", expuso la SEMAR.

Fuente: Tribuna del Yaqui