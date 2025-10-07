Septiembre de 2025, el mes con menos homicidios en diez años: Gobierno de Sheinbaum

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que septiembre de 2025 fue histórico en materia de seguridad para México, pues se registró un promedio diario de 59.5 homicidios dolosos, lo que lo convierte en el septiembre más bajo en diez años a nivel nacional.

Ante los medios de comunicación reunidos este martes 7 de septiembre de 2025 en el Salón Guillermo Prieto, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa, indicó que este resultado refleja un descenso sostenido en la violencia, resultado de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

uD83DuDEA8Disminuyen 32% los homicidios en México @Maffiguer, titular del @SESNSP, informó que a un año de gobierno, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, hay una disminución del 32% en el promedio diario de los homicidios dolosos, lo que significa, 27 homicidios menos diarios.… pic.twitter.com/Uzl1Hb5fhS — Político MX (@politicomx) October 7, 2025

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el gobierno ha logrado avances significativos, al mantener la reducción de homicidios y otros delitos de alto impacto. Los funcionarios señalaron que, desde el 6 de julio hasta el 10 de agosto, se recibieron más de 18 mil llamadas de emergencia a través del 089, lo que refleja una participación ciudadana activa en la prevención del delito.

México rompe récord en seguridad durante septiembre 2025

En el periodo de enero a septiembre de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos fue de 67.4 casos, el más bajo desde 2016, consolidando un descenso sostenido en la violencia durante los primeros nueve meses del año. El SESNSP informó que siete estados concentran el 51 por ciento del total de homicidios, siendo Guanajuato la entidad con mayor incidencia (11.13 por ciento), seguida de Chihuahua (7.4 por ciento), Baja California (7.3 por ciento), Sinaloa (7.1 por ciento), Estado de México (Edomex) (6.6 por ciento), Guerrero (5.8 por ciento) y Michoacán (5.6 por ciento).

Al centrarse únicamente en septiembre de 2025, la distribución de homicidios también se concentra en siete estados, con un 51% del total nacional. Baja California lidera con 9%, seguida por Chihuahua (8.7 por ciento), Guanajuato (8.4 por ciento), Sinaloa (6.7 por ciento), Estado de México (6.3 por ciento), Michoacán (6.2 por ciento) y Veracruz (5.8 por ciento). La cifra promedio nacional para este mes fue de 55.81 casos diarios, mostrando un descenso notable respecto a años anteriores.

La comparación con septiembre de 2024 refleja una reducción del 32 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, lo que equivale a 27 homicidios diarios menos. Entre los estados con disminuciones más significativas destacan Zacatecas (-88 por ciento), Chiapas (-73 por ciento), Quintana Roo (-68 por ciento), Jalisco (-62 por ciento) y Nuevo León (-61 por ciento), lo que evidencia un impacto positivo de la estrategia de seguridad en diversas regiones del país.

El gabinete de seguridad también reportó resultados en otros delitos de alto impacto durante el periodo de enero a septiembre, incluyendo la detención de 34,690 personas, el aseguramiento de 17 mil 200 armas de fuego, el decomiso de 283 toneladas de drogas, incluidas más de tres millones de pastillas de fentanilo, así como la destrucción de mil 564 narcolaboratorios y la incautación de más de tres millones de litros de sustancias químicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'