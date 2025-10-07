Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 7 de octubre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 7 de octubre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, en punto de las 9:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes del Colectivo La Comuna 4:20 desde el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos hasta el Senado de la República. Segunda caminata Préndete y Camina 4:20, con el objetivo de exigir la creación de una ley que garantice el acceso libre y universal al cannabis, el derecho al autocultivo, el respeto a todos los usos de la planta y el fin del acoso hacia sus usuarios.

De igual forma, más tarde, a las 16:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán miembros de la Coordinación General de Solidaridad con Palestina desde el Hemiciclo a Juárez hacia la Embajada de Estados Unidos. En el marco de la Jornada Nacional de Solidaridad con Palestina, se llevará a cabo una protesta en rechazo a la detención arbitraria de los activistas integrantes de la Flotilla Global Sumud, quienes se dirigían a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

Tráfico en CDMX hoy 7 de octubre

Asimismo, alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, se concentrarán miembros de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes A.C. (ANPEC) en la Cámara de Diputados, en rechazo al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas saborizadas y cigarros, debido al impacto que este incremento tendrá en los precios de productos como los refrescos, lo que afectará directamente a los consumidores y a los comerciantes que distribuyen estos productos a partir del próximo año.

Finalmente, en punto de las 13:30 horas, en la alcaldía Coyoacán, se reunirán Académicos con Palestina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Espejo de Agua, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. Jornada Universitaria Palestina Libre, para exigir a las autoridades, consejos académicos, consejos técnicos y a cualquier otro órgano de representación de las comunidades universitarias que emitan un pronunciamiento inmediato de condena a la guerra en Palestina.

