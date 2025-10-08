Alerta por el HURACÁN 'Priscilla' en el noroeste de México: Efectos de HOY 8 de octubre

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 8 de octubre, 'Priscilla' se mantiene como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, y se sitúa al suroeste de la Península de Baja California. Su amplia circulación y bandas nubosas ya están generando lluvias de diversa intensidad, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en regiones del occidente y noroeste de México. Aquí su reporte.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del huracán se localiza a 310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 685 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Actualmente, se desplaza hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 150 kilómetros por hora. La presión mínima central registrada es de 979 hPa.

Conoce la trayectoria del huracán 'Priscilla' este miércoles. Foto: Facebook

¿Cuáles serán los efectos del huracán 'Priscilla' este miércoles?

Las autoridades meteorológicas mantienen una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. Durante las próximas 24 horas, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros (mm) en el sur de Baja California Sur, además de chubascos y precipitaciones de 5 a 25 milímetros en Sinaloa y Nayarit.

Estas condiciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, y provocar encharcamientos, deslaves o incrementos en ríos y arroyos.

El SMN advirtió que el fenómeno también generará vientos de 60 a 70 kilómetros por hora y rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, además de oleaje de hasta 6 metros de altura en las costas de Baja California Sur. En las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros, mientras que en Colima se pronostican olas de 1.5 a 2.5 metros.

En su trayectoria prevista, Priscilla continuará avanzando hacia el noroeste y podría debilitarse gradualmente durante los próximos días. Se espera que esta misma noche mantenga la categoría 1 de huracán, situándose a unos 285 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Para el jueves 9 de octubre, los pronósticos indican que descenderá a tormenta tropical frente a las costas del Pacífico.

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a la población de los estados afectados extremar precaucionesante las condiciones adversas de lluvia, viento y oleaje, especialmente en actividades marítimas y zonas de playa. Asimismo, exhortó a seguir los avisos oficiales emitidos por el Sistema Nacional de Protección Civil y mantenerse informados sobre la evolución del huracán.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)