Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, confirma su divorcio con Carlos Torres

Tijuana, Baja California.- Durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de octubre de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que se encuentra en proceso de divorcio de su esposo Carlos Torres, con quien contrajo matrimonio en 2019 y tienen un hijo en común.

La declaración ocurrió en la sección de preguntas y respuestas, cuando le consultaron directamente sobre su situación personal. La mandataria respondió de manera abierta y afirmó: "Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho respeto".

Marina del Pilar recordó que "es un tema muy personal" y agradeció la disposición de los medios de comunicación para tratarlo de esa manera. "Y sí, efectivamente es cierto. Estamos en proceso…", concluyó. El distanciamiento habría comenzado el pasado 10 de mayo, cuando Carlos Torres publicó en su página de Facebook que Estados Unidos le había retirado la visa de turista, hecho que, según sus palabras, también alcanzó a la gobernadora de Baja California.

Al día siguiente, Marina del Pilar confirmó la situación en una breve conferencia de prensa en la que no permitió preguntas de los medios. Ese episodio fue considerado por muchos como "el inicio del fin". Desde entonces, Torres dejó de aparecer públicamente junto a la mandataria. Fue visto por última vez saliendo de las oficinas del Gobierno del Estado en Zócalo 11 de Julio a bordo de su camioneta blanca. Días después, volvió a mostrarse en redes sociales, esta vez corriendo en el CREA, sin relación aparente con actividades oficiales.

Conforme fue documentado en su momento, la gobernadora contrajo nupcias con Carlos Torres el 20 de septiembre de 2019, en un enlace al que acudió el entonces gobernador en funciones Jaime Bonilla Valdez. La boda fue días antes de que entrara en funciones como alcaldesa del municipio de Mexicali, el 30 de septiembre de 2019. De la unión nació Diego José, y eran las segundas nupcias de él.

Posteriormente, él renunció a los cargos que tuvo durante la administración de Marina del Pilar, en cargos honorarios como coordinador de Proyectos Estratégicos, tanto en el gobierno estatal como en el XXV Ayuntamiento de Tijuana, de Ismael Burgueño Ruiz. Esto, a inicios de junio del 2025. Desde entonces había mantenido un perfil discreto en sus apariciones en público.

