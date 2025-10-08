Marina del Pilar se divorcia, Sheinbaum responde a Trump por T-MEC y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo encontrarás los acontecimientos más relevantes del día, que están marcando la pauta de la agenda nacional. Quédate a ver y leer la edición de hoy miércoles 8 de octubre para que conozcas la razón por la que la gobernadora de Baja California se está divorciando.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Morenista afirma que el 70% del país es gobernador por el narco

El diputado morenista, Hugo Eric Flores, afirmó que el 70 por ciento del territorio mexicano es gobernado por presidentes municipales que obedecen ordenes de los grupos criminales. Tras las fuertes declaraciones, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, le respondió y descalificó sus aseveraciones, señalando que debe probar sus dichos.

Sheinbaum responde a Trump tras propuesta de separar el T-MEC

Tras la sugerencia del presidente Donald Trump, de reemplazar el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) por tratados bilaterales, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que cualquier modificación al acuerdo requeriría un proceso legislativo complejo en los tres países.

Gobernadora de Baja California confirma su divorcio

Este miércoles 8 de octubre, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que se encuentra en proceso de divorcio de su esposo Carlos Torres. La inesperada noticia se da tras el escándalo que sostuvo con él cuando Estados Unidos les retiro la visa por presuntos nexos con el crimen organizado.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCF0 ¡Tribuna Top 3 Noticias en México! uD83CuDF1F Mantente informado con las noticias más impactantes y relevantes del país, traídas a ti por Casa Ley. ¡No te pierdas lo que está sucediendo en nuestra nación! https://t.co/jcraXCHuK2#TribunaTop3 #NoticiasMéxico #CasaLey #Información pic.twitter.com/upmuvSJwgB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui