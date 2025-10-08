Noroña expresa que va a seguir recorriendo el país en avión privado: "No tengo nada que transparentar"

Ciudad de México.- Gerardo Fernández Noroña respondió a la nueva polémica en que se ve envuelto tras un viaje en avión privado. El senador de Morena aseguró que está obligado a transparentar el gasto del vuelo durante su recorrido por Coahuila. Tras afirmar que transparentaría su viaje en avión privado, enfatizó que no fue cubierto con dinero público; aunque no aclaró si el costo fue cubierto con dinero propio.

"No tengo que transparentar nada. Ya dije: Nada que comentar. Yo voy a seguir recorriendo el país… Ustedes dicen que es un exceso, ustedes dicen que violentan las reglas de austeridad. Yo tengo otra opinión", Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena. "Claro que no se pagó con recursos públicos, de ninguna manera. Absolutamente no se pagó con recursos públicos", expresó Fernández Noroña.

#Nacional | Responde el senador Gerardo Fernández Noroña sobre su viaje en avión privado uD83DuDC40?? pic.twitter.com/LTXemvWa0D — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Además, acusó al gobierno de Coahuila de haber publicado las imágenes de manera ilegal. "Pregúntale al Gobierno de Coahuila, que fue el que subió el video de manera ilegal", declaró Fernández. En un video compartido por la periodista Azucena Uresti en sus redes sociales, se ve al senador siendo cuestionado sobre si su actuar no es contrario a los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la austeridad, a lo que responde que ella ha dicho claramente "que cuando es necesario se puede". Afirmó que era necesario porque tenía poco tiempo para hacer la gira en Coahuila.

"Estuve en Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña. En dos días, por supuesto que requería moverme con mayor rapidez", declaró. Así mismo, Noroña acusó que el video fue subido de forma ilegal por el Gobierno de Coahuila y, entre risas, afirmó que Salinas Pliego fue quien se lo pagó. "Me lo pagó Salinas Pliego, él me apoya en este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte. Salinas Pliego me lo pagó, ya te respondí", ironizó el senador Fernández Noroña.

?? ¡Otra vez Gerardo Fernández Noroña! El senador morenista fue captado usando un avión privado de lujo para asistir a asambleas en Coahuila, según @Reforma.



uD83DuDCB8 El vuelo en un Socata TBM850 habría costado alrededor de 257 mil pesos.



uD83DuDC49 Noroña ha declarado que no seguirá las… pic.twitter.com/1uICXWtmPu — Azucena Uresti (@azucenau) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui