Salinas Pliego minimiza los sueldos de 8 mil pesos y genera respuesta de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- Ricardo Salinas Pliego vuelve a estar envuelto en la polémica, esta vez debido a unas recientes declaraciones realizadas en su documental La Revolución de la Libertad, junto al historiador Juan Miguel Zunzunegui. En dicha producción, el empresario criticó duramente a las personas que ganan 8,000 pesos al mes, pues, desde su punto de vista, la única razón por la que alguien puede encontrarse en esa situación económica es porque "no ha adquirido el conocimiento necesario".

De igual forma, arremetió contra el sistema educativo público, al que calificó como "inepto y criminal", argumentando que la falta de educación privada limita la generación de riqueza en el país. Sin embargo, para muchas personas su discurso resultó contradictorio, ya que en Elektra, empresa de la que es propietario y una de las principales del Grupo Salinas, los sueldos que ofrece son, en su mayoría, el salario mínimo.

Claudia Sheinbaum le responde

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 8 de septiembre, respondió al empresario de 69 años. Aprovechó su intervención para dejar claro que la gente humilde es la que más se esfuerza: "Por sí solos, ya no necesitan ningún comentario adicional. Es esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja, y la gente humilde trabaja más que cualquiera de ellos", externó.

Claudia Sheinbaum Pardo

En cuanto a la afirmación de que las personas con bajos ingresos viven así por falta de conocimientos para generar más riqueza, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018–2023) defendió nuevamente al pueblo, recordando que durante décadas el país fue gobernado bajo un sistema que mantuvo los salarios bajos por más de 30 años, beneficiando únicamente al llamado mercado.

"Imagínense, 36 años sin aumento al salario mínimo, seis sexenios sin incremento (…) Esta idea de que todo lo garantiza el mercado ya mostró su fracaso. Quien defienda eso, vive en el mundo al revés y además busca conservar sus privilegios", afirmó Sheinbaum. Por lo pronto, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Ricardo Salinas Pliego no ha emitido respuesta alguna a las declaraciones de la mandataria federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui