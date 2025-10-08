Sheinbaum responde a Trump tras propuesta de separar el T-MEC

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de reemplazar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por tratados bilaterales. En conferencia de prensa, la mandataria destacó que cualquier modificación al acuerdo requeriría un proceso legislativo complejo en los tres países, dado que el tratado fue aprobado por sus respectivos congresos.

"El tratado es ley. Es ley para Estados Unidos, para Canadá y para México", afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el país busque abandonar algunas cláusulas del pacto comercial. Sheinbaum aclaró que la revisión es un procedimiento previsto en el propio T-MEC y que no requiere aprobación del Senado mexicano.

Claudia Sheinbaum descarta renegociar el T-MEC

Créditos: Internet

La mandataria aclaró que hasta el momento no existe información oficial sobre un procedimiento para renegociar el tratado ni sobre los posibles términos que plantearía Estados Unidos. "El gobierno estadounidense ha emitido observaciones sobre alrededor de 50 puntos relacionados con la aplicación del tratado, principalmente en temas laborales y de comercio", mencionó la presidenta Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que muchas de las observaciones estadounidenses se están aclarando y resolviendo, mientras que otras se revisarán de manera formal durante el proceso de evaluación. Reiteró que la relación con Estados Unidos y Canadá se mantiene estable y que existen avances significativos en materia de seguridad, comercio y cooperación económica.

uD83DuDEA8La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump: el T-MEC es ley en México, EE.UU. y Canadá, y cualquier cambio implicaría una revisión profunda.



Aclaró que las reuniones no necesariamente serán trilaterales.



pic.twitter.com/xGWVqhj3bj — Azucena Uresti (@azucenau) October 8, 2025

El presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó la posibilidad de reemplazar al T-MEC, esto tras la reunión que sostuvo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la Casa Blanca. "Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes. Se nos permite hacer acuerdos diferentes", expresó Donald Trump a la prensa.

Sobre su preferencia por los tratados o acuerdos separados, indicó: "No me importa. Quiero llegar al mejor acuerdo posible para este país, teniendo muy presente también a Canadá", subrayó.

Fuente: Tribuna del Yaqui