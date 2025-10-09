Edición Impresa Suscríbete
Top3 México

Chihuahua prohíbe lenguaje inclusivo en escuelas, exhiben a Andy López Beltrán y más en Top 3 México

Chihuahua, el primer estado mexicano en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas: Conoce los detalles de esta y más noticias en el Top 3 México

Chihuahua prohíbe lenguaje inclusivo en escuelas, exhiben a Andy López Beltrán y más en Top 3 México
Chihuahua prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas, exhiben a Andy López Beltrán y más en el Tribuna Top 3 México Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder de vista lo que ocurre en territorio mexicano, debes conocer Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo podrás encontrar la información más relevante e interesante del día, para que no pierdas de vista lo que ocurre en el país. En la edición de hoy jueves 9 de octubre, entérate de la Ley Estatal que se acaba de aprobar en Chihuahua para prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Citi rechaza oferta de Grupo México por Banamex 

Citigroup ha rechazado oficialmente la oferta de adquisición propuesta por Grupo México para comprar el 100 por ciento de Banamex, tras evaluar criterios financieros y de certeza en la operación. Tras tomar la decisión, notificaron formalmente a la empresa que su propuesta fue rechazada.

'Andy' López Beltrán compró costosa obra de arte japonesa 

Información revelada por Latinus señala que 'Andy' López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de organización de Morena, habría adquirido una obra de arte de una famosa artista japonesa, que está valuada en medio millón de pesos. 

Chihuahua prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas 

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma de la Ley Estatal de Educación para fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español; la medida fue interpretada como una acción directa para vetar el lenguaje inclusivo en las escuelas. 

 

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones