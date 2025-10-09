Chihuahua prohíbe lenguaje inclusivo en escuelas, exhiben a Andy López Beltrán y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder de vista lo que ocurre en territorio mexicano, debes conocer Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo podrás encontrar la información más relevante e interesante del día, para que no pierdas de vista lo que ocurre en el país. En la edición de hoy jueves 9 de octubre, entérate de la Ley Estatal que se acaba de aprobar en Chihuahua para prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Citi rechaza oferta de Grupo México por Banamex

Citigroup ha rechazado oficialmente la oferta de adquisición propuesta por Grupo México para comprar el 100 por ciento de Banamex, tras evaluar criterios financieros y de certeza en la operación. Tras tomar la decisión, notificaron formalmente a la empresa que su propuesta fue rechazada.

'Andy' López Beltrán compró costosa obra de arte japonesa

Información revelada por Latinus señala que 'Andy' López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de organización de Morena, habría adquirido una obra de arte de una famosa artista japonesa, que está valuada en medio millón de pesos.

Chihuahua prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma de la Ley Estatal de Educación para fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español; la medida fue interpretada como una acción directa para vetar el lenguaje inclusivo en las escuelas.

Fuente: Tribuna del Yaqui