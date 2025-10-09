Ciclón 'Priscilla' pierde fuerza: ¿Cuáles serán sus efectos en México HOY jueves 9 de octubre?

Ciudad de México.- La temporada de huracanes en el Pacífico aún no termina. Ahora las autoridades mantienen la atención en la tormenta tropical 'Priscilla', que este jueves 9 de octubre de 2025 continúa desplazándose de manera paralela a las costas de Baja California Sur, donde generará lluvias fuertes, oleaje elevado y vientos intensos en la región. Aquí el reporte completo de todos sus efectos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de 'Priscilla’' se localizaba a 265 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 475 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. El fenómeno se mueve con dirección noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas que alcanzan hasta 100 kilómetros por hora.

Esta será la trayectoria de la tormenta tropical 'Priscilla'. Foto: Conagua

Las bandas nubosas asociadas al sistema mantienen chubascos y lluvias puntuales fuertes, principalmente en zonas costeras y serranas del estado, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar reducción de visibilidad en carreteras y caminos rurales. El pronóstico de precipitación acumulada entre las 08:00 horas del jueves y las 08:00 horas del viernes 10 de octubre indica acumulados de entre 25 y 50 milímetros (mm) en varios municipios de Baja California Sur.

El SMN advirtió que las lluvias más intensas podrían provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de un incremento en los niveles de ríos y arroyos. Ante ello, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, donde también se espera un oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros de altura y vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

uD83CuDF00El centro de #TormentaTropical #Priscilla se localiza a 265 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, #BajaCaliforniaSur.



uD83EuDD13Más información en la imagenuD83DuDC47 pic.twitter.com/AGvOOMH99y — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025

Los pronósticos indican que 'Priscilla' comenzará a debilitarse gradualmente en las próximas horas. Se prevé que durante la noche del jueves y la madrugada del viernes el sistema pierda fuerza, convirtiéndose en remanente post-tropical a unos 205 kilómetros al suroeste de Punta Abreojos. Sin embargo, aún como depresión tropical podría seguir generando condiciones adversas en el mar y afectaciones menores en tierra firme.

El SMN informó que para el viernes 10 de octubre, el fenómeno se ubicará cerca de Punta Eugenia, con vientos máximos de entre 55 y 75 kilómetros por hora mientras continúa desplazándose hacia el norte del océano Pacífico. Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, especialmente en comunidades costeras, así como atender los avisos del Sistema Nacional de Protección Civil y las capitanías de puerto.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)