Claudia Sheinbaum responde a polémica por vuelos privados de Noroña en Coahuila: Esto dijo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 9 de octubre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre los viajes en aviones privados que ha realizado el senador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Fernández Noroña, durante una gira por Coahuila. ¿Qué fue lo que dijo la mandataria mexicana?

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo evitó emitir más declaraciones sobre este los vuelos privados del senador, luego de que se diera a conocer que el costo del viaje superó los 257 mil pesos.

"No voy a entrar en debate con él", dice Sheinbaum sobre los viajes de Noroña en avión privado.



"A cada quién nos evalúa la gente".



Cuando reporteros cuestionaron al senador por sus vuelos, aseguró que la presidenta considera que "hay veces que se permiten" y que incluso

La mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del propio Fernández Noroña, quien aseguró que la mandataria "avala" el uso de aeronaves privadas cuando resultan necesarias para cumplir con actividades de trabajo. Sin embargo, Sheinbaum Pardo optó por no profundizar en el tema y sostuvo que la ciudadanía será la encargada de evaluar las acciones de cada funcionario público.

Que nos evalúe la gente", señaló al ser consultada por los medios, subrayando que "cada quien debe responder por sus actos", en referencia a la controversia generada por el viaje del legislador.

De esta forma, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano se deslindó del asunto, reiterando que su administración mantiene el compromiso con los principios de austeridad y transparencia que caracterizan al actual Gobierno Federal.

La polémica surgió luego de que trascendiera que el senador Fernández Noroña habría rentado una aeronave privada para realizar un recorrido por diversas ciudades del estado de Coahuila el fin de semana pasado, incluyendo Torreón, Francisco Madero, Piedras Negras y Ciudad Acuña.

De acuerdo con los reportes difundidos, el viaje habría tenido una duración de aproximadamente seis horas de vuelo, lo que generó cuestionamientos por el gasto realizado y la aparente contradicción con la política de austeridad promovida por el movimiento de la Cuarta Transformación. El legislador, perteneciente al bloque oficialista, respondió a las críticas señalando que el uso de aeronaves privadas puede ser necesario para cumplir con ciertos compromisos, y afirmó que la presidenta estaba al tanto de ello, lo que derivó en las declaraciones de Sheinbaum.

Durante la conferencia, la mandataria federal evitó confrontaciones y reiteró que no se pronunciaría más sobre el caso, al considerar que los funcionarios deben rendir cuentas de manera individual.

fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'