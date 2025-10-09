Rechaza Citigroup oferta de Grupo México por Banamex, encabezado por el empresario Germán Larrea

Ciudad de México.- Citigroup ha rechazado oficialmente la oferta de adquisición propuesta por Grupo México para comprar el 100 por ciento de Banamex, su filial de banca minorista en México. El 8 de octubre de 2025, Citi comunicó su decisión mediante un anuncio oficial, reafirmando su intención de proceder con una Oferta Pública Inicial (OPI) como el método principal para desinvertir de manera ordenada y maximizar el valor de la operación.

La propuesta de Grupo México, liderada por el empresario Germán Larrea, fue presentada el 3 de octubre de 2025. El conglomerado minero ofreció comprar la totalidad de Banamex en una operación valorada en aproximadamente nueve mil 120 millones de dólares, basada en múltiplos de 0.85x para el 25 por ciento y 0.80x para el 75 por ciento restante del valor en libros. La oferta incluía un esquema de compra directa, con condiciones de control operativo y participación estratégica, posiblemente compartida con inversionistas mexicanos como Afores, y fue acompañada por un ultimátum de 10 días para que Citi respondiera.

Citi ha respondido a la oferta de Grupo México y Germán Larrea

Sin embargo, Citigroup declaró en su comunicado oficial: "Seguimos comprometidos a realizar el valor completo de Banamex para nuestros accionistas, y el acuerdo anunciado con Fernando Chico Pardo y la OPI propuesta continúan siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado".

La CEO de Citi, Jane Fraser, agregó en una declaración: "La inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados en México, es un respaldo rotundo a la solidez y el potencial de Banamex". Este rechazo se produce tras una evaluación que consideró factores como la certeza regulatoria y el impacto en accionistas, priorizando la transparencia de la OPI sobre una venta total.

Citi rechaza oferta de Grupo México

La relación entre Citigroup y Banamex se remonta a 2001, cuando el banco estadounidense adquirió el Grupo Financiero Banamex-Accival por 12 mil 500 millones de dólares. Desde entonces, Banamex ha operado como la división de banca de consumo de Citi en México, con una red de mil 261 sucursales, más de 20 millones de clientes, 39 mil empleados y activos por más de 1.5 billones de pesos (alrededor de 80 mil millones de dólares). Banamex también custodia una valiosa colección de arte con más de 20 mil piezas, un activo cultural que el gobierno mexicano ha insistido en mantener en territorio nacional.

El proceso de venta de Banamex comenzó en enero de 2022, cuando Citi anunció su intención de salir del negocio minorista en México para enfocarse en clientes institucionales. Desde entonces, varios grupos han manifestado interés en adquirir el banco, entre ellos Grupo Financiero Mifel, liderado por Daniel Becker, y Banca Afirme, del empresario Roberto González Barrera. También se mencionó el interés de Inbursa, propiedad de Carlos Slim, aunque este se retiró del proceso en 2023. Un intento previo de Grupo México en 2023 no prosperó debido a tensiones políticas con la administración anterior.

#ÚLTIMAHORA Citi rechaza la oferta de Grupo México por Banamex. Seguirá con la oferta de Fernando Chico Pardo por el 25% y la OPI. pic.twitter.com/7v3jimdw1T — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 9, 2025

En septiembre de 2025, Citi anunció un nuevo esquema de desinversión: Vender el 25 por ciento de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, dueño mayoritario de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y octavo hombre más rico de México con una fortuna de tres mil 500 millones de dólares según Forbes, por dos mil 300 millones de dólares (42 mil millones de pesos), lo que implica una valuación total del banco de nueve mil 120 millones de dólares.

Chico Pardo, de 73 años, se convertirá en presidente del consejo de administración de Banamex, mientras que Manuel Romo permanecerá como CEO. Esta estrategia busca mantener una participación significativa en el banco, garantizar una transición ordenada y evitar concentraciones de poder que puedan generar conflictos regulatorios o políticos. La transacción, que incluye un cargo por deterioro de goodwill de 726 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, está sujeta a aprobaciones y se espera cerrar en la segunda mitad de 2026.

uD83DuDCB0uD83DuDEAB ¡Le dijo NO! El gigante financiero Citi rechazó la oferta de Grupo México para la compra de Banamex.#PorLaMañana con Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) pic.twitter.com/zPWLo1hzY5 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui