Revelan que 'Andy' López Beltrán compró costosa obra de arte japonesa de Yayoi Kusama

Ciudad de México.- Una obra de arte valuada en medio millón de pesos, eso fue lo que importó desde Japón 'Andy' López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y actual secretario de Organización de Morena en marzo de 2024. Se trata de una pieza de la reconocida artista contemporánea Yayoi Kusama, una de las creadoras vivas más cotizadas del mundo.

La adquisición, revelada por Latinus y corroborada por Político MX, ocurrió meses antes de que su padre dejara el cargo como mandatario federal. Según los registros de la plataforma Trade Atlas, la pintura fue comprada a la galería 'Manabia Fine Arts', con sedes en Tokio, Hong Kong, Jersey City y Singapur.

Kusama, nacida en Matsumoto, Japón, en 1929, es considerada una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo. En 2008, la casa de subastas 'Christie’s' vendió una obra de su serie Redes infinitas por 5.1 millones de dólares, marcando un récord histórico para una artista femenina viva. A lo largo de su trayectoria ha sido galardonada con la Orden de las Artes y las Letras de Francia y el Praemium Imperiale de Japón, considerado el equivalente al Nobel de las artes.

Sus exposiciones han recorrido museos como el MoMA de Nueva York, el Tate Modern de Londres y el Centre Pompidou de París, y en 2017 inauguró su propio museo en Tokio. En México, su trabajo se presentó en 2015 en el Museo Tamayo con la exposición Obsesión infinita, que reunió más de 100 piezas.

De acuerdo con los documentos de importación, la obra descrita como una "pintura hecha a mano y enmarcada", con un peso de 12.5 kilogramos, fue enviada al departamento ubicado en la calle Odontología, en la colonia Copilco Universidad, en Coyoacán, Ciudad de México. Esa propiedad fue adquirida por López Obrador en 2002 y heredada posteriormente a sus hijos.

El reporte detalla que la pieza corresponde a una serigrafía abstracta elaborada durante los años noventa, caracterizada por los patrones de puntos y colores intensos que distinguen el estilo de Yayoi Kusama, por un valor declarado de 30 mil dólares (aproximadamente 549 mil 717 pesos).

Por lo tanto, el caso ha generado críticas por la incongruencia entre el discurso de austeridad de la 'Cuarta Transformación' y el estilo de vida del hijo del expresidente. Carlos Loret de Mola, quien difundió la investigación en Latinus, destacó que 'Andy' López Beltrán "ha dado el salto a los lujos de gente rica".

En meses previos, el morenista también fue señalado por viajar a Japón y hospedarse en el hotel cinco estrellas 'The Okura', donde habría gastado cerca de 178 mil pesos en hospedaje y 47 mil pesos en una sola cena, según documentos difundidos por Aristegui Noticias.

Una más de la falsa austeridad de Morena. Ahora resulta que Andy también es coleccionista de arte.@latinus_us revela que Andy López Beltrán compró en medio millón de pesos un cuadro de la artista Yayoi Kusama poco antes de que AMLO dejara la presidencia. El envío se hizo desde… pic.twitter.com/P8y977yOjo — Alejandra Escobar (@AleEsat) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui