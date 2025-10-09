¿Te registraste en agosto? Este es el último día para recibir la tarjeta de Pensión Mujeres Bienestar

Ciudad de México.- A partir de este mes de octubre, miles de mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años empezarán a recibir la tarjeta para recibir el apoyo económico bimestral otorgado por el programa Pensión Mujeres Bienestar, impulsado por el Gobierno de México. La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad durante la etapa previa a la pensión universal.

De acuerdo con información oficial, la distribución de tarjetas para quienes realizaron su registro en agosto se llevará a cabo del 7 de octubre al 7 de noviembre, proceso que se notificará a cada beneficiaria a través de un mensaje SMS enviado al número proporcionado durante el registro.

Para recoger la tarjeta, las beneficiarias deberán presentarse en cualquiera de los módulos habilitados del Bienestar en todo el país. Es indispensable llevar consigo la identificación oficial vigente, tanto en original como en copia, y el talón morado entregado en el momento del registro. Además, en el módulo se solicitará tomarse una fotografía que confirme la entrega del plástico.

Para evitar contratiempos toma en cuenta lo siguiente:

Lleva identificación oficial vigente en original y copia (INE, pasaporte, cédula profesional) y el talón morado de registro.

Verifica la fecha, hora y módulo asignado en la comunicación que recibiste vía SMS (o consulta en los módulos oficiales).

Acude personalmente: En la entrega típica te tomarán una fotografía para acreditar la entrega del plástico; si no puedes presentarte, consulta el procedimiento oficial antes de enviar a un tercero.

Si cuentas con CURP, comprobante de domicilio o acta de nacimiento, llévalos también; algunos módulos los solicitan para validar datos.

Revisa la tarjeta al recibirla (nombre y folio) y conserva el sobre sellado hasta confirmar el primer depósito.

A partir de la entrega de la tarjeta, este mes las mujeres inscritas comenzarán a recibir 3 mil pesos bimestrales depositados directamente en esa cuenta, utilizando la red del Banco del Bienestar. Este monto tiene el objetivo de servir como ingreso adicional para satisfacer necesidades básicas, adquirir medicamentos o mejorar la calidad de vida de las beneficiarias. Es importante señalar que, al llegar a los 65 años, las mujeres serán incorporadas de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, donde la suma se eleva a 6 mil 200 pesos bimestrales.

