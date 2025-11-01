Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 1 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 1 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 12:00 horas, integrantes de Los Tambores Suenan marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta un destino por definir. Marcha por la Liberación, con la finalidad de evidenciar la presunta violencia ejercida por el Gobierno Federal en contra de manifestantes durante las últimas semanas en las marchas de la Ciudad de México, Chiapas y Michoacán.

De hecho, en la alcaldía Cuauhtémoc, también en punto de las 12:00 horas, el colectivo La Comuna 4:20 se concentrará en la Glorieta Simón Bolívar, el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y el Jardín Luis Pasteur; espacios de consumo regulado para las personas usuarias de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México.

Tráfico en CDMX hoy 1 de noviembre

Asimismo, en la alcaldía Cuauhtémoc, alrededor de las 16:00 horas, miembros de Somos México se verán en el Kiosco Morisco, Jaime Torres Bodet No. 152, Col. Santa María la Ribera. Se llevará a cabo una jornada de afiliación ciudadana con el objetivo de obtener el registro como una nueva fuerza política que promueva el crecimiento y desarrollo de México. Se espera un aforo de aproximadamente 90 personas.

Finalmente, en la alcaldía Benito Juárez, en punto de las 18:00 horas, integrantes del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno se concentrarán en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En el marco de las jornadas permanentes rumbo a los 30 años de la Fundación del Congreso Nacional Indígena y frente a la guerra capitalista contra los pueblos originarios, realizarán un acto político-cultural Mictlán Rebelde por el Día de Muertos.

Fuente: Tribuna del Yaqui