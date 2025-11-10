A 213 días del inicio del Mundial 2026, Sheinbaum presenta ACTIVIDADES de la Copa del Mundo en México

Ciudad de México.- Este lunes 10 de noviembre, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza la presentación Copa Mundial FIFA 2026 desde el Complejo Cultural Los Pinos. Estuvieron presentes Rosa Icela Rodriguez Velázquez, titular de la Secretaria de Gobernación (Segob); Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la organización del Mundial 2026; y el director ejecutivo de FIFA México, Jurgen Mainka.

Faltan 213 días para el Mundial 2026

Primero se presentó el Ballet Folclórico de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Luego tomó la palabra Rosa Icela Rodríguez, quien apuntó que faltan 213 días para "vivir ese gran momento que nos podrá en la agenda pública internacional".

Esta es una nueva oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de México; su riqueza precolombina, que desde tiempos ancestrales practicaba como ritual el juego de pelota. Lo traemos en las raíces", apuntó Rodriguez Velázquez.

La secretaria de Gobernación recordó que México, anfitrión junto con Estados Unidos (EU) y Canadá, será el escenario del primer juego de la Copa del Mundo: "Aquí, en nuestra bella capital tendrá lugar el partido inaugural de futbol, en el emblemático Estadio Azteca". Apuntó que junto con la Ciudad de México (CDMX), serán sedes Monterrey y Guadalajara, donde visitantes podrán disfrutar de la basta gastronomía mexicana, la cultura y más.

Rosa Icela Rodríguez adelantó que la Segob apoyó las labores de coordinación de todas las dependencias gubernamentales. Apuntó que habrá una agenda pública no solo de futbol, sino de múltiples actividades que harán de la Copa una experiencia que trascienda generaciones: "México tiene un enorme potencial para que esta justa deportiva sea un evento inolvidable para todos".

Presentan Mundial México 2026

La segunda en tomar la palabra fue la coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal Mundial 2026, Gabriela Cuevas. La funcionaria señaló que "la Copa Mundial es una oportunidad para mostrar la identidad y cultura" mexicanas: "Es crear nación y, a la vez construir mundo. México está de fiesta, seremos el único país en albergar por tercera ocasión una Copa Mundial de la FIFA". Junto con EU y Canadá, se espera tener el mejor mundial de la historia, señaló.

¿Qué están haciendo y qué viene?

1. Coordinar esfuerzos que garanticen el éxito de la Copa Mundial 2026 en México. Ejemplos:

Los aeropuertos y carreteras que recibirán a más de 5.5 millones de visitantes adicionales

Emisiones de visas y procesos migratorios; voluntariado con apego en el marco jurídico. Más del 90 por ciento de quienes se han seleccionados serán mexicanas y mexicanos.

Las dependencias de Seguridad y Protección Civil elaboraron un plan integral de articula a todos los niveles del Gobierno. Buscan que sea un evento seguro para todos y todas.

Asimismo, informó que además de los tres estados escenarios de partidos, otras 17 instalaciones deportivas se sumarán como zonas de entrenamiento para los equipos de futbol.

Queremos que el futbol llega a México".

2. Construir el evento más incluyente

La funcionaria apuntó celebración involucrará a los 32 estados, pues quieren que el Mundial se sienta en las colonias y los barrios: "La derrama económica se traducirá en más bienestar para todos y todas". Adelantó que habrá Fiestas México 2026, eventos públicos y gratuitos donde se transmitirán los partidos de futbol.

Acto seguido tomó la palabra, Jurgen Mainka, director Ejecutivo de FIFA México, quien agradeció el liderazgo y compromiso de México para esta Copa del Mundo. Señaló que el país va a pasos firmes. Recordó que habrá 104 partidos en 39 días: "48 selecciones nacionales, hoy 28 ya clasificadas".

Detalló que se espera recibir a más de 800 mil personas en los tres estadios mexicanos participantes (Estadio Azteca, Estadio AKRON y Estadio BBVA). Se estima que la transmisión del mundial tenga más de seis mil millones de espectadores, apuntó. Habrá FIFA Fan Festival en las tres sedes de México, señaló. Finalmente, compartió un video del Mundial que prepararon.

Inauguración será el próximo 11 de junio

Posteriormente, la presidenta Sheinbaum tomó la palabra. Anunció que la inauguración será el próximo 11 de junio. Detalló que en próximas fechas invitará a los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y Jalisco, Pablo Lemus, para adelantar los avances para el Mundial 2026.

Asimismo, la mandataria detalló que habrá un Mundial Social o Mundialito Social 2026, una serie de actividades que se desarrollarán al rededor del Mundial 2026 en canchas deportivas que se construirán en todo el país para realizar torneos para todas las edades y tendrán actividades inclusivas para discapacitados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'