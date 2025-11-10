Clima HOY en México: Pronóstico del tiempo advierte Frente Frío, LLUVIAS y ambiente gélido

Ciudad de México.- ¡Arranca la segunda semana de noviembre 2025! Y si hoy, lunes 10 de noviembre, tienes pensado realizar actividades al aire libre en México, ya sea por asuntos laborales, de la escuela o simplemente por diversión, es indispensable que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte oficial.

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 13 recorrerá la Península de Yucatán y, junto con la masa de aire ártica que cubre la mayor parte del país, estará provocando un descenso notable de las temperaturas. El frío se sentirá desde el norte hasta el sureste, con amaneceres gélidos y heladas en diversas regiones.

Así será el clima en México este lunes. Foto: Conagua

En el resto del territorio, aunque el cielo permanece parcialmente nublado, no se esperan precipitaciones significativas.

Las lluvias más fuertes se concentrarán en Veracruz y Oaxaca. En ambos estados se pronostican precipitaciones puntuales torrenciales, especialmente en zonas de Papaloapan, Olmeca, Los Tuxtlas, así como el norte y el este de Oaxaca. Estas lluvias pueden incrementar niveles de ríos y arroyos, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. También habrá lluvias intensas en Puebla, Chiapas y Tabasco; mientras que regiones de Hidalgo, Campeche y Quintana Roo registrarán episodios con chubascos fuertes.

El evento de 'Norte' es otro de los protagonistas del día. Se prevén rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec. En Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo también soplarán vientos fuertes, aunque con menor intensidad. En zonas altas de Veracruz, el frío será tan severo que pueden presentarse caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

A lo largo de la tarde y noche, el frente frío se moverá hacia el mar Caribe, lo que permitirá una disminución gradual de este evento. Sin embargo, las temperaturas seguirán bajas en gran parte de México y el ambiente se mantendrá nublado en los estados del sureste.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 10 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -15 a -10°C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca.

Fuente: Tribuna del Yaqui