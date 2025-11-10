Clima HOY lunes en la NOCHE: FRENTE FRÍO trae LLUVIAS TORRENCIALES para estas regiones; pronóstico COMPLETO

Ciudad de México.- Si tienes planes para esta noche de lunes 10 de noviembre de 2025, es mejor que consultes el pronóstico del clima, pues el frente frío 13 viene acompañado de lluvias para algunas regiones. Por eso, TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas de esta jornada nocturna.

La Conagua señala que durante esta noche de lunes 10 de noviembre, el frente frío número 13 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán; se prevé que esta masa de aire ártico cubrirá gran parte del país, con excepción del noroeste y occidente de México. Ante esto, se verán afectaciones como lluvias torrenciales en las siguientes regiones.

uD83DuDE2F Mantente informado sobre las condiciones #Meteorológicas que estarán presentes para las próximas horas en el territorio nacional, con nuestro #VideoPronóstico vespertino. pic.twitter.com/kRXvJOARYu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2025

¿Dónde lloverá esta NOCHE DE LUNES 10 DE NOVIEMBRE?

Lluvias puntuales torrenciales en:

Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca (norte y este)

Lluvias intensas en:

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)

Chiapas (norte)

Tabasco (oeste y sur)

Lluvias muy fuertes en:

Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas)

Lluvias fuertes en:

Puebla (región Valle Serdán)

Hidalgo (región Sierra Baja), Campeche (suroeste)

Quintana Roo (costa)

Chubascos en:

Tamaulipas

San Luis Potosí (este)

Querétaro (región Sierra Gorda)

Tlaxcala y Yucatán

Lluvias aisladas en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional advierte que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera con centro en el noroeste de México ocasionará escasa nubosidad y sin probabilidad de lluvia en dicha región, además de ambiente frío a muy frío con heladas por irradiación en sierras de la región mencionada. Mientras que señalan que para el occidente del país se tendrá un cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región. No olvides consultar TRIBUNA para conocer el pronóstico del clima durante la mañana, tarde y noche.

Prevalecerá el #Pronóstico de fuertes #Rachas de #Viento en estados de la mesa del Norte y en el occidente del país durante este tarde-noche. pic.twitter.com/uSwqdzziGM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui