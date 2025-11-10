Confirmado: Sheinbaum no irá al partido inaugural del Mundial 2026; regalará su boleto a una niña

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este lunes 10 de noviembre de 2025, las actividades que se realizarán en el marco del Mundial 2026 FIFA desde el Complejo Cultural Los Pinos en la capital mexicana. En su intervención, reiteró que no estará presente en el partido inaugural, que se efectuará en el Estadio Banorte (Estadio Azteca); regalará su boleto.

Como se sabe, México será uno de los países sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 junto con Estados Unidos (EU) y Canadá. Asimismo, el partido inaugural, protagonizado por la Selección Mexicana está programado en el Estadio Banorte, en el sur de la Ciudad de México. Sin embargo, Sheinbaum Pardo volvió a mencionar que no ocupará su asiento en el evento, pese a que será histórico en el país.

La mandataria mexicana señaló, de nueva cuenta, que regalará la entrada a una niña y joven amante del 'balónpie'. Sin embargo, hasta ahora no se sabe cómo sería esta rifa; el Gobierno de México ya trabaja en la logística, apuntó: "En la inauguración le voy a dar mi boleto, a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea amante del futbol. Estamos definiendo cómo vamos a elegir".

Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles del proceso, pero se espera que el Gobierno Federal comparta la convocatoria en los próximos días.

México listo para ser anfitrión

El Mundial 2026, que arrancará el 11 de junio, será el primero con tres países sedes: México, Estados Unidos (EU) y Canadá. Contará con partidos en territorio mexicano, destacando a la Ciudad de México como uno de los puntos principales de la competencia internacional. No obstante, también serán protagonistas Guadalajara y Monterrey.

La primera presidenta de México señaló que en los próximos días se reunirá con el Gobernador de Nuevo León, Samuel García; el de Guadalajara, Pablo Lemus; y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, para hablar de las actividades y obras que se realizarán en cada región. Para conocer más detalles sobre el Mundial 2026 en México, aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui