Congelan reforma de revocación de mandato, posponen audiencia del hijo del 'Chapo' y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- En el resumen de este lunes 10 de noviembre, conoce los detalles sobre lo que informó Ricardo Monreal sobre la discusión de la revocación de mandato.

EU investiga al fiscal de Michoacán por posible vínculo con el crimen organizado

La periodista María Idalia Gómez aseguró que el actual fiscal del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, está siendo investigado por el gobierno de EU por posibles vínculos con grupos criminales; esto sería debido a que a las autoridades norteamericanas les ‘sorprendió’ la velocidad en la que avanzaron las investigaciones del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Audiencia de hijo de 'El Chapo' es pospuesta nuevamente

La audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante 'El Chapo' Guzmán, programada para este jueves 13 de noviembre, fue pospuesta para el 1 de diciembre; el Tribunal de Illinois señaló que el cambio de fecha fue realizado "con el consentimiento de ambas partes".

Posponen reforma para adelantar la revocación de mandato a 2027

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, solicitará a la Comisión de Puntos Constitucionales posponer la discusión previa de este lunes para dictaminar el cambio de la revocación de mandato para las elecciones de 2027; Monreal señaló que esta decisión es para darle un poco más de espacio al debate y a la discusión del mismo tema.

