Posponen nuevamente audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo'

Ciudad de México.- La audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín 'El Chapo Guzmán', programada para este jueves, fue pospuesta para el 1 de diciembre, anunció la oficina de la juez Sharon Johnson Coleman. Joaquín Guzmán López es señalado de ser el artífice del secuestro de Ismael 'El Mayo Zambada', evento que ensangrentó a Sinaloa desde hace un año. El hijo de 'El Chapo' Guzmán enfrenta acusaciones por traficar fentanilo y otras drogas, en Estados Unidos.

El Tribunal del Distrito Norte de Illinois indicó en un documento oficial que el cambio de fecha fue realizado "con el consentimiento de ambas partes", revelan fuentes cercanas al caso. No es la primera vez que la audiencia contra uno de 'Los Chapitos' se aplaza, su audiencia estaba programada para el pasado 15 de septiembre, pero la jueza decidió posponerla para el jueves 13 de noviembre, la cual también cambió de fecha.

¿Qué delitos enfrenta Joaquín Guzmán López?

'El Güero' enfrenta múltiples cargos federales en Estados Unidos, incluidos narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y uso de armas de fuego. La audiencia se produce en el contexto de las acusaciones que lo vinculan con actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa, organización fundada por su padre, 'El Chapo'.

Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Joaquín y su hermano Ovidio Guzmán 'El Ratón', comenzaron sus carreras en el narcotráfico a una edad temprana, heredando contactos y recursos tras la muerte de su hermano Edgar Guzmán López.

Mientras Joaquín Guzmán López aplaza aún más su presencia ante el gran jurado, otros integrantes de su familia ya pasaron por ahí. El pasado mes de julio, Ovidio Guzmán López, también conocido como 'El ratón', otro de los hijos de 'El Chapo', se declaró culpable de cuatro cargos, los cuales, están relacionados con el narcotráfico. El caso fue presentado ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses del cual, no se especificaron los términos ni se divulgaron.

El ICE también informa que Joaquín y Ovidio Guzmán compraron grandes cantidades de efedrina de Argentina, una sustancia utilizada en la fabricación de metanfetaminas, y organizaron el contrabando hacia México, donde iniciaron la producción de la droga en laboratorios clandestinos. Joaquín López Guzmán fue detenido el 25 de julio de 2024 junto a su padrino Ismael 'El Mayo Zambada', luego de que un avioneta los trasladara de Culiacán, Sinaloa, a un aeropuerto de Texas, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por el gobierno de Estados Unidos.

