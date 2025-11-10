SEP: Vacaciones de invierno 2025 para alumnos de todo México ¿Cuándo empiezan y cuándo terminan?

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó las fechas oficiales del periodo vacacional de invierno correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, tanto para estudiantes como para personal docente y directivo. Este anuncio permite que las familias mexicanas comiencen a organizar sus planes para las fiestas navideñas y el Año Nuevo.

Cada año, el calendario escolar contempla una pausa que coincide con las celebraciones decembrinas, lo que convierte a este periodo en la oportunidad ideal para disfrutar el tiempo en familia o realizar actividades recreativas antes de retomar el ritmo habitual de las clases.

Vacaciones de invierno 2025. Créditos: Internet

Antes de las vacaciones, los alumnos de educación básica podrán disfrutar de un mega puente en noviembre 2025 debido al registro de calificaciones y el día festivo por el Aniversario de la Revolución Mexicana. De acuerdo con el calendario escolar que aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la SEP, las vacaciones de invierno inician el lunes 22 de diciembre de 2025, es decir solo tres días antes de Navidad.

De esta manera, el último día de clases previo a las vacaciones es el viernes 19 de diciembre de 2025, fecha para la que aún faltan seis semanas, por lo que es un buen momento para que los padres de familia vayan planeando cómo disfrutarán este descanso. En el caso de los docentes y directores, el periodo de descanso es más corto, pues estos trabajadores deberán regresar a las escuelas de preescolar, primaria y secundaria desde el 7 de enero de 2026.

SEP confirma calendario de vacaciones de invierno ¡Durarán casi un mes!#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/yTfuQGAP6F — Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 10, 2025

Esto permitirá que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfruten alrededor de tres semanas de descanso, mientras que los maestros participarán en capacitaciones intensivas que buscan fortalecer sus habilidades pedagógicas antes de reanudar sus actividades.

Con motivo de la Junta de Consejo Técnico Escolar, el viernes 30 de enero no habrá clases. Además, coincidirá con la suspensión de labores docentes del 2 de febrero, lo que permitirá disfrutar de un puente de cuatro días de descanso. Por lo tanto, las vacaciones de la SEP son uno de los momentos más esperados del año escolar, muchos aprovechan para viajar, reunirse con sus seres queridos o simplemente disfrutar un descanso antes del regreso a clases.

#TuSecretarioInformauD83DuDDDE? | El maestro @mario_delgado anunció la publicación de los calendarios escolares 2025-2026, cuya aplicación será obligatoria para las escuelas públicas y particulares de #EducaciónBásica, así como Normales de todo el país. uD83DuDCC6uD83CuDFEB



uD83DuDD17 Conoce más:… pic.twitter.com/dPXiu9Lf1S — SEP México (@SEP_mx) June 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui