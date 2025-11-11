11 de noviembre, Día del Soltero; ¿Por que se celebra el 11-11? Conoce el origen de esta fecha

Ciudad de México.- Este martes 11 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día del Soltero, pese a que en la Argentina es una fecha que también se conmemora el 13 de febrero. Sin embargo, comenzó como una celebración en el continente asiático para reconocer la soltería y el amor propio, que con el paso de los años se ha convertido en un fenómeno global.

El origen del Día del Soltero se remonta a principios de los años 90, en la Universidad de Nankín (China), cuando un grupo de jóvenes decidió que los múltiples unos de la fecha 11/11 representaban el estado de "una persona sola". La elección del 11/11 no fue casual: El número '1' simboliza una persona sola, y cuatro veces '1' (11/11) refuerzan esa idea de la soltería.

Cuatro veces '1' (11/11) refuerzan esa idea de la soltería. Créditos: Internet

Aunque esta celebración aún sigue cumpliendo su función de reconocer a un determinado sector poblacional, en base a ello las empresas han aprovechado este día y creado un espacio comercial donde ofrecen descuentos para que las personas puedan consumir sus productos.

Todo comenzó en el año 1993 en la Universidad de Nankín como un modo de reivindicar a los singles, una manera como otra cualquiera de transitar por la vida, pero que en el país asiático genera mucha ansiedad social y es motivo de gran presión en los jóvenes y sus familias. En la cultura china el número 1 es un símbolo perfecto de la soledad o soltería, por lo que el 11 del 11 se erigió como representación ideal de la individualidad.

uD83DuDCC5 |#EfeméridesDL| El 11 de noviembre fue establecido como el Día Internacional del Soltero en China en 1993. La Universidad de Nankín promovió esta celebración como una forma de reducir el estrés en una sociedad donde el matrimonio es visto como un paso fundamental,… pic.twitter.com/oBjNZwdsSc — Diario Libre (@DiarioLibre) November 11, 2025

Por eso, el 11 de noviembre es el Día del Soltero. Así esta jornada dedicada a las personas que no han encontrado a su media naranja, esto es, individuos que no tienen una pareja sentimental. A diferencia de otras campañas como el Día del Padre o el Día de la Madre, donde son los progenitores son los que regalan a sus familiares, el Día del Soltero es un día para autoregalarse productos como moda o tecnología al no disponer de media naranja.

En China, tal es el impacto del Día del Soltero, que esta festividad genera más de 150.000 millones de dólares en ventas cada año, por encima de grandes fechas consumistas señaladas en rojo en el calendario como el 'Black Friday' o los 'Amazon Prime' Days.

?? Este 11 de noviembre es considerado el Día del Soltero. Y una de las actividades donde cada vez es menos necesaria la compañía es para viajar. Cada vez son más las personas que optan por esta posibilidad. Y tú, ¿prefieres viajar solo o acompañado? #BDAragón pic.twitter.com/sf0OBMc1Wl — Aragón Noticias (@AragonNoticias_) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui