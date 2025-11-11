Bajan los homicidios, nuevo paro nacional de agricultores y transportistas y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si a ti te resulta complicado mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en territorio mexicano y quieres enterarte de los acontecimientos que marcan la pauta a nivel nacional, sin duda alguna tu mejor opción para informarte es ver y leer el Tribuna Top 3 México. En el resumen de este martes 11 de noviembre, conoce los datos sobre la disminución de homicidios dolosos en el país durante el primer año de la presidenta.

Gobierno mexicano impone aranceles al azúcar importado

La noche del pasado lunes, el Gobierno de México impuso un arancel de entre 156 y 210.44 por ciento a las importaciones del azúcar provenientes de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC); el Gobierno busca mantener equilibrio en el mercado global sin incumplir tratados ni compromisos internacionales.

Agricultores y transportistas harán paro nacional

Agricultores y transportistas mexicanos anunciaron que harán un paro nacional el próximo 24 de noviembre de 2025, junto a bloqueos de carreteras y toma de aduanas; la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional de Rescate del Campo (FNRCM) anunciaron esta medida frente a Palacio Nacional, ya que exigen garantía de precios y reformas en el T-MEC.

Bajan 37 por ciento los homicidios dolosos en México

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Marcela Figueroa Franco, informó que en los últimos 13 meses se registró una disminución del 37 por ciento el registro de homicidios dolosos a nivel nacional, lo cual representa 32 homicidios dolosos menos al día.

