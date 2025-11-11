Clima en México HOY: Frío extremo, LLUVIAS y vientos fuertes este martes 11 de noviembre

Ciudad de México.- Este martes 11 de noviembre arranca con cambios importantes en el clima de México. Tras el paso del Frente Frío número 13, gran parte del territorio vivirá una jornada marcada por temperaturas bajas, lluvias intensas en el sureste y fuertes rachas de viento en zonas costeras. En varias entidades, el amanecer dejó ambiente gélido y heladas, especialmente en regiones serranas del norte, lo que mantendrá a autoridades y población en alerta durante las próximas horas.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire ártico que acompaña al Frente Frío seguirá extendiéndose sobre el norte, noreste, oriente y centro del país. Esto provocará ambiente muy frío en la mayor parte de la región y condiciones extremas sobre las sierras de Durango y Chihuahua, donde se esperan heladas y temperaturas por debajo de cero.

Además, continúa el evento de 'Norte' con oleaje elevado y rachas de viento que podrían alcanzar entre 90 y 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, afectando principalmente a Oaxaca y Chiapas. En el transcurso del día, el viento disminuirá gradualmente, aunque todavía se sentirán rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias seguirán presentes. En Veracruz, Oaxaca y Chiapas se mantienen condiciones para precipitaciones muy fuertes, especialmente en zonas de Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca, el norte oaxaqueño y el norte chiapaneco. También habrá lluvias fuertes en partes de Veracruz y Tabasco; chubascos en Puebla, Veracruz y Campeche; así como lluvias aisladas en regiones de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Las autoridades advierten que estas condiciones pueden causar encharcamientos, deslizamientos, aumento en ríos y falta de visibilidad al manejar.

En contraste, para el occidente del país se espera un día más estable, con cielo despejado o parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La humedad del Pacífico solo favorecerá lluvias aisladas en Michoacán y probables descargas eléctricas en Guerrero.

Temperaturas en México

Sobre las temperaturas, el frío será protagonista por la mañana, con valores de -15 a -10°C en sierras de Durango y entre -10 y -5°C en zonas altas de Chihuahua. Otros estados como Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz registrarán mínimas de -5 a 0°C, mientras que en zonas montañosas de más entidades del centro y norte se esperan entre 0 y 5°C.

Aunque la mañana será helada, por la tarde habrá contraste térmico. Las máximas podrían llegar a 40 °C en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas. En partes de Baja California, Chihuahua, Durango y Coahuila el termómetro alcanzará entre 30 y 35 °C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)