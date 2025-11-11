De nuevo campesinos y transportistas anuncian bloqueos y paro nacional; ¿Cuándo será?

Ciudad de México.- El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Maíz (FNRCM) anunció un paro de transportistas y bloqueos en carreteras y aduanas para el próximo 24 de noviembre, luego de varias reuniones desde el domingo pasado y hasta la noche de este lunes. Desde el Zócalo capitalino, Ángel Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), anunció que participarán 25 estados.

La propuesta busca presionar al Gobierno Federal ante lo que consideran abandono del campo mexicano. La protesta se perfila con la participación de medio millón de agricultores del FNRMC distribuidos en 25 estados del país y la convocatoria a hombres camión y operadores a detener sus labores. El productor sinaloense y líder del FNRCM, Baltazar Valdez, detalló que los bloqueos tienen como objetivo discutir su pliego petitorio con la presidenta Claudia Sheinbaum.

"La forma de lucha va a volver a ser las carreteras. Vamos a tapar el tránsito de las mercancías", mencionó un representante de ANTAC.

"Vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir los vehículos privados y de transporte de pasajeros, además se va a concretar lo que ya habíamos anunciado anteriormente, la toma de las aduanas como forma de presión máxima para ser atendidos por el Gobierno federal en su máxima representación", añadió. A su vez, David Estevez Gamboa, líder de la ANTAC, denunció que diariamente se roban 60 vehículos de carga, sumado al presunto aumento de corrupción en las vías desde que la Guardia Nacional tomó control.

Ante ello, llamó a los operadores a detener sus labores que finalmente se verán obstruidas por los bloqueos, se trata, precisó, de que "no saquen ni un solo viaje porque no van a poder pasar en las carreteras de todo el país". "Les pedimos a esos operadores que no carguen un viaje, que no se suban el tráiler, que no tengan temor que los vayan a despedir de sus empresas, porque tenemos un déficit de 100 mil operadores que ya no quieren manejar así que no tengan miedo", llamó Estevez.

La protesta se basa en cinco demandas clave:

Que la agricultura sea reconocida como un interés comercial.

La exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La creación de una banca de desarrollo para el campo, eliminada durante el gobierno de López Obrador.

Precios de garantía y planeación agrícola nacional.

Rechazo a la Ley de Aguas en sus términos actuales, que según Valdez, "distorsiona las concesiones de agua para riego, consumo humano e industrial".

