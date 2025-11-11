Las salchichas de pavo que no son lo que parecen: Las marcas más falsas del mercado, según la Profeco

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó una alerta para los consumidores mexicanos acerca de un estudio realizado a las salchichas de pavo que tienen gran popularidad en el mercado. Según la institución, varias de las marcas que cuentan con la presentación de estar hechas con carne de pavo suelen conformarse en su mayoría por pollo u otros ingredientes, lo cual es mentirle al consumidor.

El análisis de calidad realizado de manera frecuente por parte de la Profeco es para comprobar que el producto que llega al consumidor por lo menos cumpla con el requisito mínimo de lo que promete en su presentación. Por ahora, se descubrieron varias marcas que venden 'salchichas de pavo', siendo que tienen ya sea poca de esta carne o nada de la misma, usando en su lugar carnes de aves o partes de plantas.

La Profeco descubre que hay marcas de salchichas que anuncian ser de pavo cuando no es así y son poco saludables

Los resultados han provocado el enojo de los consumidores, junto a un llamado de atención ante estas prácticas donde la presentación y calidad de los productos fabricados de consumo diario. La Profeco anuncia, siendo la salchicha de pavo presentada como una opción más saludable; en este caso, gran parte de estas vendidas en México no llegan ni a cumplir con los requisitos mínimos de los cuales te promocionan.

Profeco: ¿Qué marcas de salchicha de pavo realmente no lo son?

En base a los datos presentados por la Profeco, las marcas más destacadas que están en productos 'mentirosos' son en las que la salchicha es menos de la mitad de pavo o solo no cuentan con carne de pavo en su fabricación. Estas son las siguientes:

FUD Salchicha de Pavo 1 kg

FUD Salchicha de Pavo para Hot Dog 500 g

Galicia Salchicha de pavo a granel

Go Jochos el Salchichero (Salchicha de Pavo Viena) a granel.

Por otra parte del estudio, estas marcas no solo decepcionan por la falta de pavo, sino que también debido a que cuentan con exceso de sodio y grasa, lo que invalida a estas para considerarse como 'sanas' o 'ligeras'. Profeco resaltó que, aun con el detalle mostrado de que varias de estas marcas no cuentan ni siquiera con pavo, aun así intentan engañar al público con imágenes y colores referenciando al pavo, aunque algunos ni siquiera cuentan con pavo.

La Profeco avisa sobre las salchichas que, aun siendo ricas en proteínas, también pueden llevar aditivos, conservadores o incluso almidón que altera su factor nutricional. Por ende, se recomienda al consumidor verificar bien el producto y comparar precios con otros que sí cumplan con lo prometido.

Por último, la Profeco recalca que su objetivo es el asegurarse de que los derechos del consumidor se cumplan, tomar represalias contra compañías tramposas y promover el consumo bien informado. En este punto tenemos claro que las salchichas son un elemento en el consumo del mexicano, ya sea en mayor o menor medida, por lo cual siempre es bueno el poder contar con una opción más saludable para tu próxima elección de comida y de esta manera estar más informado sobre que marca te puede llevas a una buena alimentación.

La Profeco descubre que hay marcas de salchichas que anuncian ser de pavo cuando no es así y son poco saludables

Fuente: Tribuna del Yaqui