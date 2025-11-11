¡Síguenos!
Lotería Nacional

Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3992 de HOY martes 11 de noviembre

Hoy juega el Sorteo Mayor número 3992 de la Lotería Nacional, que celebra el tercer aniversario de Financiera para el Bienestar; aquí la lista completa de ganadores

Hoy juega el Sorteo Mayor número 3992 de la Lotería Nacional Foto: Internet

Ciudad de México.- Hoy es martes 11 de noviembre de 2025 y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3992, que celebra el tercer aniversario de Financiera para el Bienestar, la cual es un organismo descentralizado del Gobierno de México que se dedica a la promoción del ahorro y el crédito, especialmente de microcréditos.

De acuerdo con lo señalado por la Lotería Nacional, la Financiera para el Bienestar surge "como respuesta estratégica y necesaria para enfrentar desafíos estructurales en el acceso a servicios financieros en México, a través de la innovación tecnológica y la oferta de servicios de vanguardia".

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3992 de hoy martes 11 de noviembre

Premio Mayor 21 millones de pesos:

En espera de resultados

Segundo premio 2,550,000 pesos:

En espera de resultados

Tercer premio 900,000 pesos:

En espera de resultados

Cuarto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Quinto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Sexto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Séptimo premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Octavo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Noveno premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Décimo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui 

