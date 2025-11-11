Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3992 de HOY martes 11 de noviembre

Ciudad de México.- Hoy es martes 11 de noviembre de 2025 y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3992, que celebra el tercer aniversario de Financiera para el Bienestar, la cual es un organismo descentralizado del Gobierno de México que se dedica a la promoción del ahorro y el crédito, especialmente de microcréditos.
De acuerdo con lo señalado por la Lotería Nacional, la Financiera para el Bienestar surge "como respuesta estratégica y necesaria para enfrentar desafíos estructurales en el acceso a servicios financieros en México, a través de la innovación tecnológica y la oferta de servicios de vanguardia".
RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3992 de hoy martes 11 de noviembre
Premio Mayor 21 millones de pesos:
En espera de resultados
Segundo premio 2,550,000 pesos:
En espera de resultados
Tercer premio 900,000 pesos:
En espera de resultados
Cuarto premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Quinto premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Sexto premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Séptimo premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Octavo premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Noveno premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Décimo premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Decimoprimer premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Decimosegundo premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui