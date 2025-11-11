No solo Claudia Sheinbaum: Personajes políticos que han sido VÍCTIMAS de ACOSO

Ciudad de México.- El pasado martes 4 de noviembre de 2025, un incidente en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) volvió a poner en la agenda pública la violencia que enfrentan diariamente las mujeres en el país. Durante un breve recorrido, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue víctima de acercamientos y tocamientos sin consentimiento por parte de un hombre que presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol.

Este hombre fue detenido de inmediato y procesado por el delito de acoso sexual. El caso, que quedó grabado en un video, generó reacciones diversas en redes sociales; tanto críticas de la oposición como llamados a reflexionar sobre la normalización de estas conductas en espacios públicos. Sin embargo, hay una realidad: no es un hecho aislado. Otros personajes de la vida política (en el mundo) han enfrentado agresiones similares mientras realizaban giras o eventos abiertos.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso hace unos días. Foto: Facebook

Aquí en TRIBUNA te compartimos algunos casos.

Personajes de la política que han sido acosados o tocados de forma indebida

Lucy Flores (exmiembro de la Asamblea Estatal de Nevada): Acosada por el expresidente Joe Biden

En 2019, Lucy Flores, la excandidata demócrata a vicegobernadora de Nevada, declaró públicamente que Joe Biden la habría agredido sexualmente. Los hechos ocurrieron en 2014, durante un evento para su campaña. La funcionaria señaló que Biden la tomó por los hombros, se inclinó y la besó en la nuca (parte trasera de la cabeza sin su consentimiento), algo que ella calificó de "inapropiado y humillante".

Hice lo que la mayoría de las mujeres hacen, y seguí adelante con mi vida y mi trabajo", mencionó en un ensayo publicado por The Cut.

Inna Vernikov (concejala de la ciudad de Nueva York): Un desconocido la besó

Igual que el caso de Sheinbaum, este hecho quedó en video. Mientras Inna Vernikov daba una entrevista para la televisión en la calle en Brighton Beach (Brooklyn), un hombre desconocido se le acercó y le dio un beso en la mejilla sin su consentimiento. Las imágenes se viralizaron, al tiempo que la concejala reprochó el episodio. Posteriormente señaló que presentaría denuncia.

Inna Vernikov fue víctima de acoso en New York. Foto: Internet

Mujeres, víctimas de violencia sexual

Aunque los casos más visibles han sido los que involucran a figuras públicas, las estadísticas señalan que las mujeres continúan siendo las principales víctimas de acoso y abuso sexual tanto en espacios públicos como privados. De hecho, organizaciones y colectivas han documentado denuncias contra servidores públicos de distintos niveles, incluidos gobernadores, diputados y funcionarios locales.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD | Claudia Sheinbaum presentó una denuncia penal tras el acoso que sufrió ayer en CDMX.



“Decidí denunciar porque esto lo vivimos las mujeres en nuestro país. Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres?”pic.twitter.com/uXbZhdPhjf — Informa Cosmos (@InformaCosmos) November 5, 2025

La pregunta permanece abierta: ¿qué medidas deberán implementarse (desde protocolos hasta reformas legales) para reducir este tipo de agresiones en la calle, en oficinas de gobierno y en cualquier espacio donde una mujer debería estar segura?

