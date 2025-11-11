"Porque era parte de la guerra": Claudia Sheinbaum cuestiona el alza de homicidios con Felipe Calderón

Ciudad de México.- Este martes 11 de noviembre, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, presentó datos estadísticos relacionados con los homicidios dolosos en México desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). La mandataria aseguró que durante ese periodo los asesinatos aumentaron 148 por ciento, en contraste con su administración que han disminuido 37 por ciento gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad.

Además, la mandataria mencionó que el exintegrante del Partido Acción Nacional (PAN) llegó al poder mediante un fraude electoral. De igual manera, recordó el caso del exsecretario de Seguridad y su mano derecha, Genaro García Luna, quien actualmente permanece preso en Estados Unidos tras haber sido sentenciado a más de 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico. Hasta el momento, Calderón Hinojosa no ha respondido a estas declaraciones.

"El periodo de Felipe Calderón se caracterizó, entre otras muchas cosas, por lo que él llamó la guerra contra el narco, en dos características. Una: primero sacó al Ejército a combatir al narco sin un marco jurídico, y eso generó muchos problemas, pero él lo defendía, porque solamente hay que escuchar sus declaraciones… porque finalmente es quien define la política”, aseveró la representante del Poder Ejecutivo.

Genaro García Luna

Además, reiteró que en el gobierno de Enrique Peña Nieto el número de homicidios dolosos aumentó 42 por ciento, mientras que al llegar Andrés López Obrador al poder en 2018, disminuyeron 9 por ciento. De igual forma, enfatizó que la Estrategia Nacional de Seguridad se basa en el apoyo a los jóvenes, los programas de la Secretaría del Bienestar y la política de "cero impunidad".

Conferencia de prensa matutina. Martes 11 de noviembre 2025 https://t.co/rGCbHl3yvv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 11, 2025

"La guerra es confrontación, con armas, y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba, de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país?", cuestionó Sheinbaum Pardo.